rhealabnoone

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Привет, меня зовут Антон и я занимаюсь разработкой сайтов.
Разрабатываю сайты "под ключ" для предпринимателей.
Я сделаю Ваш сайт так, что после меня его никому не придется переделывать:)
Также занимаюсь доработкой и правками уже действующих проектов.
Мои ключевые навыки:
Уверенное владение html и css
Базовые знания JavaScript + библиотеки
Владение gulp, github, bootstrap
Навыки адаптивной, кроссбраузерной и pixel-perfect верстки
Верстка FlexBox
Валидный код по стандартам w3c
Навыки оптимизации скорости загрузки сайта
Умение читать и разбираться в чужом коде
Avocode, PS
Контактные данные:
Диплом веб-разработчика:
http://fs.getcourse.ru/fileservice/file/download/a/12250/sc/68/h/34064599fcc08e79a4e094054b76b8b8.png?gcmes=720276915
Диплом JavaScript разработчика:
http://fs.getcourse.ru/fileservice/file/download/a/12250/sc/419/h/6cafab60dc4e1bde2a9132f2f1c59b4f.png?gcmes=799257795
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