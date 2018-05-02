rhealabnoone

Web-Developer, веб-разработчик

Привет, меня зовут Антон и я занимаюсь разработкой сайтов.

Разрабатываю сайты "под ключ" для предпринимателей.

Я сделаю Ваш сайт так, что после меня его никому не придется переделывать:)

Также занимаюсь доработкой и правками уже действующих проектов.

Мои ключевые навыки:

Уверенное владение html и css

Базовые знания JavaScript + библиотеки

Владение gulp, github, bootstrap

Навыки адаптивной, кроссбраузерной и pixel-perfect верстки

Верстка FlexBox

Валидный код по стандартам w3c

Навыки оптимизации скорости загрузки сайта

Умение читать и разбираться в чужом коде

Avocode, PS

Контактные данные:

[email protected]

http://rhea-lab.ru/

https://vk.com/id27885156

https://t.me/salvatorerhea

Диплом веб-разработчика:

http://fs.getcourse.ru/fileservice/file/download/a/12250/sc/68/h/34064599fcc08e79a4e094054b76b8b8.png?gcmes=720276915

Диплом JavaScript разработчика:

http://fs.getcourse.ru/fileservice/file/download/a/12250/sc/419/h/6cafab60dc4e1bde2a9132f2f1c59b4f.png?gcmes=799257795