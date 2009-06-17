Дизайнер-иллюстратор 8-905-478-09-05 [email protected]
Создание полноцветных макетов для журналов,
разработка логотипов, изготовление баннеров, илюстрация.
Проф. знание Adobe Photoshop, CorelDRAW.
Рисую руками: масло, гуаш, акварель, графика.
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Портфолио
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- Без названия195 просмотров
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- Без названия197 просмотров
- Обложки для книг178 просмотров
- Макет для журнала179 просмотров