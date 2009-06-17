rhscf7

Ирина Денисова rhscf7

 
51 годРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Дизайнер-иллюстратор 8-905-478-09-05 [email protected]

Создание полноцветных макетов для журналов,

разработка логотипов, изготовление баннеров, илюстрация.

Проф. знание Adobe Photoshop, CorelDRAW.

Рисую руками: масло, гуаш, акварель, графика.

CorelDRAWPhotoshop
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