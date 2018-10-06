Опыт работы:

Февраль 2016 — настоящее время Переводчик с английского языка

Студия переводов, Санкт-Петербург

Обязанности:

Переводчик документальных фильмов.

Укладка текста на видео с таймингом.

Март 2013 — Июнь 2013 Переводчик с английского языка

Новостной сайт об автоспорте, Москва

Обязанности:

Срочные письменные переводы новостей для русской версии сайта

Май 1997 —февраль 2012 14 лет 10 месяцев От специалиста до заместителя начальника инспекции

Федеральная налоговая служба (ФНС России)

Образование

Высшее

1996 Южно-Уральский государственный университет (Национальный

исследовательский университет), Челябинск

Радиотехника, инженер

Ключевые навыки

Знание языков Русский — родной

Английский — свободно владею

Дополнительная информация

Использую в работе MemSource, OmegaT, SmartCAT.