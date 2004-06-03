riasnoovaaa

Копірайтер та рерайтер (російська та українська мови)

Вітаю усіх на новій сторінці для подальшої роботи! Мене звуть Олена, я буду рада познайомитись із вами в процесі роботи над вашимии замовленнями. У сфері копірайтингу та рерайтингу я працюю вже майже рік і отримала безліч позитивних відгуків стосовно своєї роботи. Мені до вподоби приносити вам не лише користь, але і радість від співпрацювання. Сподіваюсь на те, що ми будмо з вами плідно працювати і допомагати один одному. Володію 4-ма мовами (англійська та німецька - початковий-середній рівень), російська та українська - досконало.