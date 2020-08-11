riataggart

Маргарита riataggart

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Таргетолог Вк, Facebook, Instagram

Настраиваю таргет в Вконтакте, Facebook и Instagram. На старте бесплатно распишу план действий.

Этапы работы:

  • Анализ и поиск ЦА, построение гипотез.
  • Настройка аудиторий, сбор баз.
  • Создание креативов в Фш, Фигме или Канве; написание заголовков и текстов для промопостов и тизеров. Тестирование, анализ и выбор самых эффективных в ходе рекламной кампании.
  • Анализ и выводы по результатам: средняя стоимость заявки, подписчика, перехода. Рекомендации по дальнейшему продвижению.
  • Продолжение кампании, масштабирование лучших результатов.
Обо мне:

Закончила курс Алексея Князева и Павла Гончарова. Сейчас настраиваю рекламу под руководством опытного таргетолога. Проекты, с которыми я работала:

— Рестораны Eataly, Cihan, Lola Pizza, Остерия Альберобелло, РостБифф

— Черемушкинский рынок

— Третьяковская галерея

— Блог фэшн-тематики в Телеграм

Портфолио