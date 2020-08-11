Таргетолог Вк, Facebook, Instagram

Настраиваю таргет в Вконтакте, Facebook и Instagram. На старте бесплатно распишу план действий.

Этапы работы:

Анализ и поиск ЦА, построение гипотез.

Настройка аудиторий, сбор баз.

Создание креативов в Фш, Фигме или Канве; написание заголовков и текстов для промопостов и тизеров. Тестирование, анализ и выбор самых эффективных в ходе рекламной кампании.

Анализ и выводы по результатам: средняя стоимость заявки, подписчика, перехода. Рекомендации по дальнейшему продвижению.

Продолжение кампании, масштабирование лучших результатов.

Обо мне:

Закончила курс Алексея Князева и Павла Гончарова. Сейчас настраиваю рекламу под руководством опытного таргетолога. Проекты, с которыми я работала:

— Рестораны Eataly, Cihan, Lola Pizza, Остерия Альберобелло, РостБифф

— Черемушкинский рынок

— Третьяковская галерея

— Блог фэшн-тематики в Телеграм