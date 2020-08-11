Таргетолог Вк, Facebook, Instagram
Настраиваю таргет в Вконтакте, Facebook и Instagram. На старте бесплатно распишу план действий.
Этапы работы:
- Анализ и поиск ЦА, построение гипотез.
- Настройка аудиторий, сбор баз.
- Создание креативов в Фш, Фигме или Канве; написание заголовков и текстов для промопостов и тизеров. Тестирование, анализ и выбор самых эффективных в ходе рекламной кампании.
- Анализ и выводы по результатам: средняя стоимость заявки, подписчика, перехода. Рекомендации по дальнейшему продвижению.
- Продолжение кампании, масштабирование лучших результатов.
Закончила курс Алексея Князева и Павла Гончарова. Сейчас настраиваю рекламу под руководством опытного таргетолога. Проекты, с которыми я работала:
— Рестораны Eataly, Cihan, Lola Pizza, Остерия Альберобелло, РостБифф
— Черемушкинский рынок
— Третьяковская галерея
— Блог фэшн-тематики в Телеграм
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Портфолио
- Продвижение ресторана турецкой кухни52 просмотра