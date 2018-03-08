ribachok24

Ответственный исполнитель, с индивидуальным подходом к каждому заказу! Занимаюсь продвижением в соц.сетях, сбором баз, рассылкой и многим другим!
- Создаю сигналы с соц.сетей и делаю там объявления для продвижения Вашего товара и сайта или группы!
- Собираю базы с открытых источников, Так же есть готовые базы!
- Делаю рассылку на email адреса Вашей или своей базы
- Размещаю объявления на досках объявлений Украины и России
- Делаю всяческие работы в ВК, ОК, ФБ
- Я всю работу выполняю вручную, если Вам нужна работа софтами то это не ко мне!
https://vk.com/id115555052 - пишите!
Всю работу выполняю быстро и качественно!