ribachok24

Ответственный исполнитель, с индивидуальным подходом к каждому заказу! Занимаюсь продвижением в соц.сетях, сбором баз, рассылкой и многим другим!

- Создаю сигналы с соц.сетей и делаю там объявления для продвижения Вашего товара и сайта или группы!

- Собираю базы с открытых источников, Так же есть готовые базы!

- Делаю рассылку на email адреса Вашей или своей базы

- Размещаю объявления на досках объявлений Украины и России

- Делаю всяческие работы в ВК, ОК, ФБ

- Я всю работу выполняю вручную, если Вам нужна работа софтами то это не ко мне!

https://vk.com/id115555052 - пишите!

Всю работу выполняю быстро и качественно!