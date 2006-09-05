Образование -

МАРХИ, СОГЭЦУ

Опыт работы -

1995-2000 дизайн интерьеров (частная практика),

2000-2004 куратор выставок и PR-менеджер Московского филиала школы СОГЭЦУ,

с 2004 художник и художественный редактор издательства ФОРУМ.

с 1994 Член Творческого Союза Художников России.

с 1998 Член Международной Ассоциации Преподавателей Согэцу.

Свободно работаю в Photoshop, Illustrator, ImageReady, InDesign, Corel Draw.

Ретушь, коллажи, оптимизация изображений для полиграфии и WEB, рисунок, дизайн обложек и внутреннее оформление книг, допечатная подготовка.