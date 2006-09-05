Образование -
МАРХИ, СОГЭЦУ
Опыт работы -
1995-2000 дизайн интерьеров (частная практика),
2000-2004 куратор выставок и PR-менеджер Московского филиала школы СОГЭЦУ,
с 2004 художник и художественный редактор издательства ФОРУМ.
с 1994 Член Творческого Союза Художников России.
с 1998 Член Международной Ассоциации Преподавателей Согэцу.
Свободно работаю в Photoshop, Illustrator, ImageReady, InDesign, Corel Draw.
Ретушь, коллажи, оптимизация изображений для полиграфии и WEB, рисунок, дизайн обложек и внутреннее оформление книг, допечатная подготовка.
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