Добрый день, уважаемые Заказчики, Исполнители и просто Гости.
Меня зовут Татьяна Васильевна Гавриленко.
Занимаюсь копирайтером более 10 лет. За это время я трудилась на нескольких биржах контента и с частными заказчиками. Есть опыт работы контент-менеджером, SEO-оптимизатором, keywords-менеджером.
Частный предприниматель.
Опыт работы:
- наполнение качественным контентом сайтов различной тематик, в том числе сайтов сетевых (млм) компаний - полное наполнение сайтов;
- работа с туристическими порталами - написание статей и туристических обзоров, описание достопримечательностей и отелей мира;
- работа контент-менеджером на сайтах различной тематики;
- составление семантического ядра (подбор ключей с учетом определенных требований и ожиданий заказчика);
- наполнение интернет-магазинов и каталогов.
Сайты, с которыми я сотрудничала и продолжаю сотрудничать:
http://beauty-industri.ucoz.com/
http://moymirputeshestviy.blogspot.com/
Работала с огромным количеством сайтоd и порталов туристической тематики.
Большой опыт в работе с грузоперевозчиками России и Украины, сайтами тематики финансы, недвижимость, инвестиции, бизнес, промышленность и т.д.
Немного о себе:
У меня высшее экономическое образование, специальность "Финансы и кредит", именно поэтому я люблю и качественно пишу статьи на банковскую, финансовую, кредитную тематику.
Более 2 лет работала на рынке Forex.
Более 6 лет проработала в страховании жизни. Прошла профессиональный путь от страхового агента до начальника управления. А это значит, что темы страхования, пенсионного накопления, организации процесса продаж, обучения страховых агентов и дистрибьюторов, а также мотивационные статьи и т.д. для меня не только любимые, но и удачные. Сейчас, копирайтинг - мой основной бизнес. Я - предприниматель.
Считаю, что самое главное в исполнении задания - ответственное отношение к техзаданию и качественный результат.
Никогда не подвожу заказчика.
Предпочитаемая тематика работ: туризм и путешествия, женские темы, сетевой маркетинг, искусство продаж, психология, отношения, знакомства, страхование, страхование жизни, рекрутинг, мотивация.
Буду рада сотрудничеству с щедрыми и понимающими Заказчиками на постоянной основе.
За годы работы сформировала команду отличных фрилансеров. Поэтому есть возможность выполнения объемных заказов за минимальные сроки.
В работе руководствуюсь лозунгом "Оперативность": Оперативность в мыслях! Оперативность в словах! Оперативность в действиях!
Если Вы хотите получить качественный результат за минимальные сроки? Обращайтесь!
Skype: tatyana_gavrilenko24
E-mail: [email protected] или [email protected]