Копирайт, рерайт, SEO-копирайт, знание интернет-маркетинга, сео-продвижения сайтов

Добрый день, уважаемые Заказчики, Исполнители и просто Гости.

Меня зовут Татьяна Васильевна Гавриленко.

Занимаюсь копирайтером более 10 лет. За это время я трудилась на нескольких биржах контента и с частными заказчиками. Есть опыт работы контент-менеджером, SEO-оптимизатором, keywords-менеджером.

Частный предприниматель.

Опыт работы:

- наполнение качественным контентом сайтов различной тематик, в том числе сайтов сетевых (млм) компаний - полное наполнение сайтов;

- работа с туристическими порталами - написание статей и туристических обзоров, описание достопримечательностей и отелей мира;

- работа контент-менеджером на сайтах различной тематики;

- составление семантического ядра (подбор ключей с учетом определенных требований и ожиданий заказчика);

- наполнение интернет-магазинов и каталогов.

Сайты, с которыми я сотрудничала и продолжаю сотрудничать:

http://mbaqueen.com/﻿

https://smakuymo.ru/

http://lakinogti.ru/

http://neo-content.ru/

https://www.pro-zheludok.ru/

http://beauty-industri.ucoz.com/

http://moymirputeshestviy.blogspot.com/

Работала с огромным количеством сайтоd и порталов туристической тематики.

Большой опыт в работе с грузоперевозчиками России и Украины, сайтами тематики финансы, недвижимость, инвестиции, бизнес, промышленность и т.д.

Немного о себе:

У меня высшее экономическое образование, специальность "Финансы и кредит", именно поэтому я люблю и качественно пишу статьи на банковскую, финансовую, кредитную тематику.

Более 2 лет работала на рынке Forex.

Более 6 лет проработала в страховании жизни. Прошла профессиональный путь от страхового агента до начальника управления. А это значит, что темы страхования, пенсионного накопления, организации процесса продаж, обучения страховых агентов и дистрибьюторов, а также мотивационные статьи и т.д. для меня не только любимые, но и удачные. Сейчас, копирайтинг - мой основной бизнес. Я - предприниматель.

Считаю, что самое главное в исполнении задания - ответственное отношение к техзаданию и качественный результат.

Никогда не подвожу заказчика.

Предпочитаемая тематика работ: туризм и путешествия, женские темы, сетевой маркетинг, искусство продаж, психология, отношения, знакомства, страхование, страхование жизни, рекрутинг, мотивация.

Буду рада сотрудничеству с щедрыми и понимающими Заказчиками на постоянной основе.

За годы работы сформировала команду отличных фрилансеров. Поэтому есть возможность выполнения объемных заказов за минимальные сроки.

В работе руководствуюсь лозунгом "Оперативность": Оперативность в мыслях! Оперативность в словах! Оперативность в действиях!

Если Вы хотите получить качественный результат за минимальные сроки? Обращайтесь!

Skype: tatyana_gavrilenko24

E-mail: [email protected] или [email protected]