Диктор, звукорежиссер

Я, Андрей Черников - профессиональный диктор, мужской голос многих рекламных роликов и кампаний по всей России, странах СНГ и за рубежом. Занимаюсь любимым делом профессионально уже с 2002 года. Каждый мой рабочий день - это новые и новые тексты, творческие задачи, и их решения. В каждый текст я пытаюсь вложить частичку души... почувствовать слушателя, которому он адресован, понять его, возбудить его внимание и быть интересным собеседником. Это и есть цель дикторской работы.

Я озвучиваю рекламные ролики, фильмы, передачи, оформления радио- и телеэфиров, аудиокниги и т.п.

Когда-то я ездил по разным студиям для записи... дорога занимала много времени и внимания. Сегодня - я работаю удаленно на базе хорошей... очень хорошей студии LiveRecording | www.liverecording.do.am

Со мной можно сязаться по телефону, скайпу, аське, электронной почте - как Вам удобно. Мы можем обсудить с Вами все детали предстоящего заказа в удобной для Вас форме.

Буду рад совместной работе.