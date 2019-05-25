Профессиональная Вёрстка | Разработка сайтов под ключ
Создание сайтов различной сложности - от одностраничных до интернет магазинов. Большой опыт работы.
Основные плюсы работы со мной:
- Быстрая коммуникация - я всегда на связи, не пропадаю и не игнорирую.
- Качественно и в срок - максимально подробно изучаю ТЗ что бы впоследствии назвать адекватные сроки выполнения и качество не страдало из-за поверхностной оценкой сложности проекта.
- Чистый, кроссбраузерный и валидный код - переживаю за будущее выполненных проектов и делаю всё возможное чтобы в дальнейшем проект мог легко дорабатываться и развиваться.
- Адекватное отношение к правкам - часто бывает что даже готовый дизайн не передаёт всей картины и во время разработки проект нуждается в корректировках.
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код;
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Avocode, Zeplin, Adobe XD;
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина с использованием vw (viewport width) vh (viewport height);
- Анимация сайтов CSS3\JS, GSAP, ScrollMagic;
- HTML5, CSS3, JS (ES6), jQuery, Flexbox, БЭМ, SASS, Gulp и Webpack для сборки проекта.
- MODX, Opencart, WordPress;
- Посадка верстки;
- SEO оптимизация;
- Установка шаблонов;
- Внесение правок / Доработка сайта.
Skype: live:alx.pedchenko
Telegram: @alx_p
Время работы:
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Онлайн: с 10:00 по 22:00 по Киеву
По срочным вопросам: в любое время
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
6 лет назад
BootstrapFigma
Очень рад, что выбрал Алексея. И причин тому много: коммуникация, всегда на связи; четкое понимание, что нужно было мне получить от сайта; срок выполнения работы, даже с опережением; очень много дополнительных полезных функций порекомендовал и реализовал в работе. Правки и мои пожелания были выполнены в полном объеме, без увеличения сроков и стоимости, ранее оговоренной. Выполненной работой и отношением невероятно доволен! И рекомендую при выборе исполнителя обязательно пообщаться с Алексеем. Алексей, спасибо за работу :)
Ответный отзыв
Одни положительные эмоции от работы с Игорем. Предельно четкое и понятное ТЗ, но при этом нет жестких рамок - масса простора для творчества. Вовлеченность в проект на 100%. Спасибо за постоянную связь, доверие и просто за хорошее общение. Надеюсь еще поработаем!