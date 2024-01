Все надежно и безопасно.

На Русском:

Начинающий видеомонтажер, опыт небольшой есть. Мое желание накопить на нормальный компьютер в районе 50-60к руб. что бы я мог работать без каких-либо проблем. Учусь на графического дизайнера и хочу получить больше опыта. Делаю видео в стиле эдит, нарезка фильмов, сериалов, мультсериалов и т. д возврат денежных средств или любая корректировка видео, при случае каких-то погрешностей.



In English:

A novice video editor, I have a little experience. My desire is to save up for a normal computer in the region of 50-60k rubles. so that I could work without any problems. I'm studying to be a graphic designer and I want to get more experience.

I make videos in the style of Edith, cutting films, TV series, animated series, etc refund of funds or any correction of the video, in case of any errors.