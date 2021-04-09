rifovichWEB

Руслан Галимов rifovichWEBrifovichWEB
30 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Серьезный подход к работе, позволяет получать истинное удовольствие от работы.
Создание сайтов HTML5 CSS3 Javascript, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.
Преимущество работы со мной:
- Беру заказ, если полностью уверен в том, что смогу выполнить качественно и без нарушения сроков. Тем самым экономя ваше время, деньги и нервы.
- Мой телефон включен 24/7, всегда отвечаю на звонки, даю обратную связь по ходу выполнения работы. Мой заказчик всегда в курсе, на каком этапе находится проект.
- Гарантия на выполненную работу в течение 2-х недель. Бесплатно исправлю свои ошибки, если они были пропущены на этапе приема работы и были выявлены позже.
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Adobe XD, Zeplin
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS(SCSS), Flexbox, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телефон: +79119815505
- Whats App/Viber/Telegram (по номеру телефона)
Я жду тебя, мы обязательно ДОГОВОРИМСЯ!
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