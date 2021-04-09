rifovichWEB

Серьезный подход к работе, позволяет получать истинное удовольствие от работы.

Создание сайтов HTML5 CSS3 Javascript, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.

Преимущество работы со мной:

Беру заказ, если полностью уверен в том, что смогу выполнить качественно и без нарушения сроков. Тем самым экономя ваше время, деньги и нервы.

Беру заказ, если полностью уверен в том, что смогу выполнить качественно и без нарушения сроков. Тем самым экономя ваше время, деньги и нервы. Мой телефон включен 24/7, всегда отвечаю на звонки, даю обратную связь по ходу выполнения работы. Мой заказчик всегда в курсе, на каком этапе находится проект.

Гарантия на выполненную работу в течение 2-х недель. Бесплатно исправлю свои ошибки, если они были пропущены на этапе приема работы и были выявлены позже.

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Adobe XD, Zeplin

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS(SCSS), Flexbox, БЭМ.

Связь:

Хочешь стать хозяином УНИКАЛЬНОГО и ГРАМОТНО-УПАКОВАННОГО САЙТА?

Я жду тебя, мы обязательно ДОГОВОРИМСЯ!