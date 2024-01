HI

Добрый день, меня зовут Кирилл. Набираюсь опытом в фрилансе, имею навыки в фотошопе, монтаже видео, дизайне и прочие простейшие. Буду рад сотрудничеству, всегда готов развиваться и узнавать что то новое так как это повысит мой опыт и навык работы.



Good afternoon, my name is Cyril. I am gaining experience in freelancing, I have skills in Photoshop, video editing, design and other simple things. I will be glad to cooperate, I am always ready to develop and learn something new, as this will increase my experience and work skills.