Опыт работы:

опыт копирайтинга на бирже www.etxt.ru: https://www.etxt.ru/admin.php?mod=user&lib=users&act=profile&clear=1

настоящее время - контент-менеджер сайта (бизнес-поисковик по компаниям, товарам, услугам г. Владивостока. Работа в офисе + удалённая.

- Занимаюсь размещением информации о компаниях, создаю полную информационную страницу:

подробное описание компании (если клиент не предоставляет собственное), ключевые слова для поиска, контекстные объявления,товары/услуги, актуальные новости компании.

- Консультирую клиентов по работе сайта через live-чат.

- Слежу за SEO-продвижением компаний в поисковиках. В частности: регулярное написание SEO-оптимальных текстов новостей для хорошей индексации поисковиками.

___________________________________________

Готова к долгосрочному сотрудничеству! Особенно интересуют сми-проекты в г. Санкт-Петербург. Хотелось бы работать и развиваться в данной сфере, т. к сложилось чёткое понимание специфики работы, технологий продаж, наполнения и продвижения интернет-проектов подобного типа.

___________________________________________

e-mail: [email protected]