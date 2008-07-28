Образование.2003г-2008г НГПУ, ИЕСЭН, география-биология Высшее.
Опыт работы: 10.2007-05.2008гг. – старший лаборант кафедры зоологии и методики обучения биологии НГПУ ·
- организация учебного процесса преподавателей;
- · прием и распределение телефонных звонков в организации;
- · учет входящей и исходящей корреспонденции, систематизации и хранение первичных документов;
- · печать служебных материалов;
- · работа со студентами;
С января 2009г ОАО «Вымпелком» специалист Группы оперативного обслуживания высокодоходных клиентов: ·
- Курирование новых сотрудников;
- · Консультирование абонентов по услугам и тарифам, предоставляемых компанией; · Обучение в рамках проекта Будь ярче по темам «Фиксированная связь», «Корпоративное обслуживание».
- Обучение «Корпоративное обслуживание» «Навыки работы со сложными клиентами»2 уровень сертификат Билайн Университет.
- Холодный обзвон; Продажи услуг мобильной связи по телефону клиентам компании, сохранение существующих клиентов, привлечение новых;
- Отработка претензионных обращений клиентов (в течение 2 лет сотрудник виртуальной группы претензионныхобращений);
- Курирование и обучение новых сотрудников;
- Ведение статистических данных.
2011 лучший сотрудник группы и отдела
2012 творческая личность
2012 личный вклад в развитие отдела
С декабря 2013- март 2014 интернет- магазин «Iwish» контент-менеджер оператор ПК(на дому) Описание ассортимента товара (аксессуары, детская, женская одежда); ·
Составление ежедневных отчетов о проделанной работе
С марта 2014 ADVEGO –выполнение работ по написанию отзывов о товарах, услугах на сайтах различных компаний
С августа 2014- декабрь 2014 «Primepizza», Оператор - вечерний начальник смены(на дому) ·
- прием и обработка заказов;
- распределение заказов между курьерами;
- ведение кассы