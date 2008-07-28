Образование.2003г-2008г НГПУ, ИЕСЭН, география-биология Высшее.

Опыт работы: 10.2007-05.2008гг. – старший лаборант кафедры зоологии и методики обучения биологии НГПУ ·

организация учебного процесса преподавателей;

· прием и распределение телефонных звонков в организации;

· учет входящей и исходящей корреспонденции, систематизации и хранение первичных документов;

· печать служебных материалов;

· работа со студентами;

ОАО «Вымпелком» специалист Отдела оперативного обслуживания клиентов (Оператор)

С января 2009г ОАО «Вымпелком» специалист Группы оперативного обслуживания высокодоходных клиентов: ·

Курирование новых сотрудников;

· Консультирование абонентов по услугам и тарифам, предоставляемых компанией; · Обучение в рамках проекта Будь ярче по темам «Фиксированная связь», «Корпоративное обслуживание».

Обучение «Корпоративное обслуживание» «Навыки работы со сложными клиентами»2 уровень сертификат Билайн Университет.

«ОАО Вымпелком» старший специалист Отдела поддержки специальных программ ( менеджер продаж)

Холодный обзвон; Продажи услуг мобильной связи по телефону клиентам компании, сохранение существующих клиентов, привлечение новых;

Отработка претензионных обращений клиентов (в течение 2 лет сотрудник виртуальной группы претензионныхобращений);

Курирование и обучение новых сотрудников;

Ведение статистических данных.

Достижения:

2011 лучший сотрудник группы и отдела

2012 творческая личность

2012 личный вклад в развитие отдела

С декабря 2013- март 2014 интернет- магазин «Iwish» контент-менеджер оператор ПК(на дому) Описание ассортимента товара (аксессуары, детская, женская одежда); ·

Составление ежедневных отчетов о проделанной работе

С марта 2014 ADVEGO –выполнение работ по написанию отзывов о товарах, услугах на сайтах различных компаний

С августа 2014- декабрь 2014 «Primepizza», Оператор - вечерний начальник смены(на дому) ·