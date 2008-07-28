rigik210

Анастасия rigik210

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование.2003г-2008г НГПУ, ИЕСЭН, география-биология Высшее.

Опыт работы:  10.2007-05.2008гг. – старший лаборант кафедры зоологии и методики обучения биологии НГПУ ·

  • организация учебного процесса преподавателей;
  • ·      прием и распределение телефонных звонков в организации;
  • ·      учет входящей и исходящей корреспонденции, систематизации и хранение первичных документов;
  • ·      печать служебных материалов;
  • ·      работа со студентами;
28.07.2008- 2009г ОАО «Вымпелком» специалист Отдела оперативного обслуживания клиентов (Оператор)

С января  2009г ОАО «Вымпелком» специалист  Группы оперативного обслуживания высокодоходных клиентов: ·    

  • Курирование новых сотрудников;
  • · Консультирование абонентов  по услугам и тарифам, предоставляемых компанией; ·      Обучение в рамках проекта  Будь ярче по темам «Фиксированная связь», «Корпоративное обслуживание».
  • Обучение «Корпоративное обслуживание» «Навыки работы со сложными клиентами»2 уровень сертификат Билайн Университет.
С октября 2009 г-2014 г«ОАО Вымпелком» старший специалист Отдела поддержки специальных программ ( менеджер продаж):

  • Холодный обзвон; Продажи услуг мобильной связи по телефону клиентам компании, сохранение существующих клиентов, привлечение новых;
  • Отработка претензионных обращений клиентов (в течение 2 лет сотрудник виртуальной группы претензионныхобращений);
  • Курирование  и обучение новых сотрудников;
  • Ведение статистических данных.
Достижения:

2011 лучший сотрудник группы и отдела

2012 творческая личность

2012 личный вклад в развитие отдела

С декабря 2013- март 2014 интернет- магазин «Iwish» контент-менеджер оператор ПК(на дому)  Описание ассортимента товара (аксессуары, детская, женская одежда); ·

Составление ежедневных отчетов о проделанной работе

С марта 2014 ADVEGO –выполнение работ по написанию отзывов о товарах, услугах на сайтах различных компаний 

С августа 2014- декабрь 2014 «Primepizza», Оператор - вечерний начальник смены(на дому) ·     

  • прием и обработка заказов;
  • распределение заказов между курьерами;
  • ведение кассы