веб программист php javascript joomla

Ригин Вадим Владиславович

50 лет (24.04.1964)

E-mail: [email protected]

мобильный: (916) 8352098

Предпочтительный способ связи: email, мобильный

Опыт в аналогичной должности: 4 года

Образование: высшее

График: удаленная работа

Место жительства: Москва

Профессиональная сфера:

IT / Интернет / Телеком

Программист

Фриланс

Создание сайтов под смс joomla

МОИ РАБОТЫ

Здесь приведены проекты, находящиеся сейчас в сети.

http://seocom.ru/

Создание шаблона, создание сайта на его основе.

http://o-p-i.ru/

Создание шаблона, создание сайта на его основе, созданиекаталога на основе доработки стандартного компонента com_content доработка

шаблонов компонентов, создание 3х плагинов изменяющих алгоритм работы

компонента com_content

http://kiwi-btl.ru/

Создание шаблона, создание сайта на его основе.

http://astron-sport.ru/

Создание шаблона, создание сайта на его основе.

http://www.monipulator.ru/

Создание шаблона, создание сайта на его основе.

http://podkova-z.ru/

Создание шаблона, создание сайта на его основе, написание 2хмодулей.

http://www.mgpspetsavtomatika.ru/

Перенос сайта с Битрикса на Joomla с сохранением дизайна иструктуры.

http://prazdnik-karelia.ru/

Создание шаблона, создание сайта на его основе, написание 2хплагинов, модифицирующих работу com_content.

http://stroimglazki.ru/

Перенос сайта с Joomla 1.5 на Joomla 2.5 с сохранениемдизайна

http://lk-rk.ru/

Создание шаблона, создание сайта на его основе, написание 2хплагинов, модифицирующих работу com_content.

http://шуйская-слобода.рф/

Создание шаблона, создание сайта на его основе,написание модуля.

http://пицц-суша.рф/

Создание шаблона, создание сайта на его основе, написание нескольких модулей.

http://ilmahotel.ru/

Создание шаблона, создание сайта на его основе, написание 2хмодулей.

http://ask-group.biz/

Создание шаблона, создание сайта на его основе.

http://onegostroyavto.ru/

Создание шаблона, кроме флэш заставки, создание сайта на егооснове.

http://ecb-r.ru/

Создание шаблона, создание сайта на его основе.

http://friends-hostel.info/

Создание шаблона, создание сайта на его основе.

Помимо этого приходилось писать компоненты и создавать на ихоснове сайты, а так же создавать магазины на основе virtuemart 2.

http://telefon-karelia.rigin.net/

Образование

Основное: высшее

МГУ им. Ломоносова, 1992-1994 г., неполное высшее

Специальность: 2е высшее инженер - математик

не закончил, в связи с частыми командировками.

Московский Авиационный институт им С. Орджоникидзе, 1982-1988 г., высшее

Специальность: Летательные аппараты - инженер механик