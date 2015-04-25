Ригин Вадим Владиславович
50 лет (24.04.1964)
E-mail: [email protected]
мобильный: (916) 8352098
Предпочтительный способ связи: email, мобильный
Опыт в аналогичной должности: 4 года
Образование: высшее
График: удаленная работа
Место жительства: Москва
Профессиональная сфера:
IT / Интернет / Телеком
Программист
Фриланс
Создание сайтов под смс joomla
МОИ РАБОТЫ
Здесь приведены проекты, находящиеся сейчас в сети.
Создание шаблона, создание сайта на его основе.
Создание шаблона, создание сайта на его основе, созданиекаталога на основе доработки стандартного компонента com_content доработка
шаблонов компонентов, создание 3х плагинов изменяющих алгоритм работы
компонента com_content
Создание шаблона, создание сайта на его основе.
Создание шаблона, создание сайта на его основе.
Создание шаблона, создание сайта на его основе.
Создание шаблона, создание сайта на его основе, написание 2хмодулей.
http://www.mgpspetsavtomatika.ru/
Перенос сайта с Битрикса на Joomla с сохранением дизайна иструктуры.
Создание шаблона, создание сайта на его основе, написание 2хплагинов, модифицирующих работу com_content.
Перенос сайта с Joomla 1.5 на Joomla 2.5 с сохранениемдизайна
Создание шаблона, создание сайта на его основе, написание 2хплагинов, модифицирующих работу com_content.
Создание шаблона, создание сайта на его основе,написание модуля.
Создание шаблона, создание сайта на его основе, написание нескольких модулей.
Создание шаблона, создание сайта на его основе, написание 2хмодулей.
Создание шаблона, создание сайта на его основе.
Создание шаблона, кроме флэш заставки, создание сайта на егооснове.
Создание шаблона, создание сайта на его основе.
Создание шаблона, создание сайта на его основе.
Помимо этого приходилось писать компоненты и создавать на ихоснове сайты, а так же создавать магазины на основе virtuemart 2.
http://telefon-karelia.rigin.net/
Образование
Основное: высшее
МГУ им. Ломоносова, 1992-1994 г., неполное высшее
Специальность: 2е высшее инженер - математик
не закончил, в связи с частыми командировками.
Московский Авиационный институт им С. Орджоникидзе, 1982-1988 г., высшее
Специальность: Летательные аппараты - инженер механик