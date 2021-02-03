rikkiitikkitavi

Начинающий фрилансер(понимаю, что это может Вас оттолкнуть, но не беспокойтесь на этот счёт), который хочет разнообразить свои филологические будни и на этом заработать.

Основная моя работа - текст, любой текст!

Умею:

- писать продающие тексты, увлекательные статьи, описания товаров и категорий;

- редактировать и корректировать тексты любой сложности;

- писать рефераты, курсовые, дипломы;

- повышать уникальность учебных работ;

- Придумывать истории, персонажи которых навсегда останутся в ваших сердцах;

Люблю узнавать новую информацию и умею с ней работать, так что погружение в незнакомые темы обеспечено.

Умею писать креативно, обычно, научно, но одинаково хорошо.