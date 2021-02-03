rikkiitikkitavi

Полина Ромашова rikkiitikkitavirikkiitikkitavi
24 годаРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Начинающий фрилансер(понимаю, что это может Вас оттолкнуть, но не беспокойтесь на этот счёт), который хочет разнообразить свои филологические будни и на этом заработать.
Основная моя работа - текст, любой текст!
Умею:
- писать продающие тексты, увлекательные статьи, описания товаров и категорий;
- редактировать и корректировать тексты любой сложности;
- писать рефераты, курсовые, дипломы;
- повышать уникальность учебных работ;
- Придумывать истории, персонажи которых навсегда останутся в ваших сердцах;
Люблю узнавать новую информацию и умею с ней работать, так что погружение в незнакомые темы обеспечено.
Умею писать креативно, обычно, научно, но одинаково хорошо.
Действие аккаунта приостановлено!