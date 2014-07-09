rikoll

Волков Кирилл rikoll

 
39 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Изменения на сайте

    $5

    Есть сайт (Адрес сайта тут:  https://www.weblancer.net/download/2163456.txt ) Задача: Везде где упоминается название компании  1) Удалить слово "корпорация" 2) Убрать кавычки Сайт просто копировался, нет никакой админ панели и тп.. Страниц довольно много, т.е это нужно сделать как то не в ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменения на сайте

    Есть сайт (Адрес сайта в приложении ) Задача: Везде где упоминается название компании 1) Удалить слово "корпорация" 2) Убрать кавычки Сайт просто копировался, нет никакой админ панели и тп.. Страниц довольно много, т.е это нужно сделать как то не ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • CMS WordPress. Настройка шаблона, заполнение.

    $200

    Нужно подобрать и настроить шаблон WordPress. На сайте 15–20 страниц. Заполнить сайт. Установить дополнительные модули. Внешний вид сайта: Минималистичный дизайн. Белый фон. Есть прототип главной страницы. Подобрать подходящие картинки к иконкам разделов на главной странице. По сайту: настроить все необходимые для сео модули. настроить админ ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • CMS Joomla.Подбор шаблона, настройка, заполнение.

    $150

    Нужно подобрать и настроить шаблон Joomla. На сайте 15-20 страниц. Заполнить сайт. Внешний вид сайта: Минималистичный дизайн. Белый фон. Есть прототип главной страницы. Подобрать подходящие картинки к иконкам разделов на главной странице. По сайту: настроить все необходимые для сео модули. настроить админ панель - ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта автомойки

    $160

    Есть Автомойка с услугами химчистки, полировки, шиномонтажа и др. Нужен дизайн для сайта — главная станица, 5–8 внутренних страниц + форма всплывающего окна с 2мя полями и кнопкой. Дизайн довольно строгий, на главной под шапкой, располагается авто ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вконтакте - создание и раскрутка сообщества-группы

    Есть компания по шиномонтажу+автомойка. Задачи: 1. Сделать группу(сообщество или др) вконтакте с привлекательны дизайном, заполнить ее. 2. Развивать группу. По сути нужен человек, который возьмет на себя раскрутку и администрирование группы, включая ее оформление и дизайн. Цель мероприятия: постоянно ...

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Узнать посещаемость 100 000 сайтов

    Есть база предприятий на 100000+ предприятий в экселе (по отраслям - из 2ГИС) Есть онлайн сервисы, с помощью которых можно узнать посещаемость сайта и возраст домена Нужна программа, которая будет собирать информацию по сайтам компаний из базы, ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • PSD-макет на СMS

    Есть готовый псд-макет сайта. Нужно его натянуть на CMS joomla и Заполнить сайт. На сайте порядка 20 разделов. На главной странице слайдер, В шапке кнопка "Записаться" со всплывающим окном. Справа на всех страницах плавающий модуль "Отправить данные" как ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
web-leonik
Владимир 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$160
7 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта автомойки
Пожелания по правкам поступали раз в 2-4 недели. В итоге, заявленные сроки проекта в 7 дней, растянулись больше чем на 5 месяцев. Но, здесь, скорее, вина конечного заказчика. Кирилл был посредником. Оплата получена.
Есть чувство вкуса, всегда на связи. Рекоммендую
Ответный отзыв
Hikary
Елена 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Рерайт описания услуг сайта стоматологии
Всё супер! Рекомендую.
Работал с Еленой. Тексты хороши, доволен.
Ответный отзыв
loyad
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Рерайт описания услуг сайта стоматологии
оплата вовремя, ТЗ составлено четко, на все вопросы даются своевременные ответы.
Все в срок, доволен.
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