Есть сайт (Адрес сайта тут: https://www.weblancer.net/download/2163456.txt ) Задача: Везде где упоминается название компании 1) Удалить слово "корпорация" 2) Убрать кавычки Сайт просто копировался, нет никакой админ панели и тп.. Страниц довольно много, т.е это нужно сделать как то не в ...