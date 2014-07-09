Есть сайт (Адрес сайта тут: https://www.weblancer.net/download/2163456.txt ) Задача: Везде где упоминается название компании 1) Удалить слово "корпорация" 2) Убрать кавычки Сайт просто копировался, нет никакой админ панели и тп.. Страниц довольно много, т.е это нужно сделать как то не в ...
- $5Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт (Адрес сайта в приложении ) Задача: Везде где упоминается название компании 1) Удалить слово "корпорация" 2) Убрать кавычки Сайт просто копировался, нет никакой админ панели и тп.. Страниц довольно много, т.е это нужно сделать как то не ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Нужно подобрать и настроить шаблон WordPress. На сайте 15–20 страниц. Заполнить сайт. Установить дополнительные модули. Внешний вид сайта: Минималистичный дизайн. Белый фон. Есть прототип главной страницы. Подобрать подходящие картинки к иконкам разделов на главной странице. По сайту: настроить все необходимые для сео модули. настроить админ ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Нужно подобрать и настроить шаблон Joomla. На сайте 15-20 страниц. Заполнить сайт. Внешний вид сайта: Минималистичный дизайн. Белый фон. Есть прототип главной страницы. Подобрать подходящие картинки к иконкам разделов на главной странице. По сайту: настроить все необходимые для сео модули. настроить админ панель - ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $160
Есть Автомойка с услугами химчистки, полировки, шиномонтажа и др. Нужен дизайн для сайта — главная станица, 5–8 внутренних страниц + форма всплывающего окна с 2мя полями и кнопкой. Дизайн довольно строгий, на главной под шапкой, располагается авто ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый.. Нужна копия по внешнему виду и функционалу этого сайта http://www.kayture.com Есть отличия - нужно убрать некоторые элементы. Предпочтителен WordPress Жду Ваших предложений по цене и срокам.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть компания по шиномонтажу+автомойка. Задачи: 1. Сделать группу(сообщество или др) вконтакте с привлекательны дизайном, заполнить ее. 2. Развивать группу. По сути нужен человек, который возьмет на себя раскрутку и администрирование группы, включая ее оформление и дизайн. Цель мероприятия: постоянно ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть база предприятий на 100000+ предприятий в экселе (по отраслям - из 2ГИС) Есть онлайн сервисы, с помощью которых можно узнать посещаемость сайта и возраст домена Нужна программа, которая будет собирать информацию по сайтам компаний из базы, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть описание услуг сайта стоматологии vse-svoi.ru (меню слева). Только "УСЛУГИ"! Нужен рерайт этих страниц, с уникальностью текста от 90%. Жду ваших предложений со сроками и стоимостью.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Есть готовый псд-макет сайта. Нужно его натянуть на CMS joomla и Заполнить сайт. На сайте порядка 20 разделов. На главной странице слайдер, В шапке кнопка "Записаться" со всплывающим окном. Справа на всех страницах плавающий модуль "Отправить данные" как ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад