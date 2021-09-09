ALMAZPROXY - мобильные прокси премиум качества для Вас и Вашего бизнеса!
Только приватные мобильные прокси и только в сетях 4G LTE
90% наших первых клиентов остаются нашими партнерами уже после первого месяца плодотворной работы.
ALMAZ PROXY - это гарант прочных системных процессов непрерывного взаимодействия клиента и сервиса, надежность и качество предоставляемых услуг.
За покупкой - пишите в телеграм @Aptekapb
В чем заключаются преимущества мобильных прокси?
Работа через обычные IP прокси подвержена риску и неэффективна, Вы только переплачиваете за дополнительные
прокси сервера и при этом не можете быть на 100% уверенным что вас не
заблокируют.
Мобильные прокси подходят для работы с социальными сетями, досками объявлений, рекламными сетями.
Наши прокси работают по стандартам HTTP и SOCKS5 на портах операторов Москвы и регионов РФ. Мы предлагаем:
• Чистые порты, высокая скорость от 10мегабит,4G
• Uptime: 99,9%
• В наличии: Билайн, Мегафон, Йота
• Цены на порты без учета скидок:
• месяц – 1800р.
• год – 18000р.
Хочешь приватные премиум прокси по выгодной цене? - пиши в телеграм @Aptekapb
Действуют акции и скидки!
Акция: «to the moon”
——> Промокод на скидку 100р (покупка и первое продление): ALMAZ2021
(ATTENTION!!!) Приведи друга и получи 400р с каждой новой его покупки!
Покупка по промокоду осуществляется через наш телеграм: @Aptekapb
ЕЩЕ БОЛЬШЕ СКИДОК ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ!
• Отпечаток linux (android)
• Ротация на выбор (time, api, link)
• Полноценный бесплатный тест до покупки (2часа)
• Полный возврат денег (манибэк) в течение 24 часов, если вдруг прокси вам не подошли;
• Моментальное получение прокси сразу-же после оплаты. Всё проходит в автоматическом режиме;
• Грамотная и качественная техническая поддержка;
• Оперативная замена
• Гарантия качества
ТГ: @Aptekapb
Все наши прокси эксклюзивны, включены в белый список и не имеют ограничений