Здравствуй, приятель!

Меня зовут Римма, мне 22 года и я хочу стать твоим помощников в интернете!

Я умею быстро и качество писать тексты, помогаю вести социальные сети и активно продвигаю тебя в мире интернета.

Основная моя работа в жизни – логистика. Я очень целеустремленный человек, пунктуальный и ответственный.

Помимо этого я так же активно увлекаюсь свадебной тематикой, организацией праздников и правильным питанием!

Нарисую вам макеты свадьбы, дня рождения, а так же помогу похудеть к этим важным дням :)

В общем, человек я многосторонний, НО если я возьмусь за вашу работу, то

посвящу себя всю и доведу ее до конца в назначенные сроки.

Буду рада тебе, мой приятель!