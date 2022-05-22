Маркетолог, Ассистент руководителя
Образование: Московская Академия Экономики и Развития, специальность «Комплексный маркетинг»
Опыт работы:
Июнь 2019–март 2020 - SMM-менеджер, куратор проекта @plenkanastol.by
Март 2020 – до настоящего времени – маркетолог проекта @plenkanastol.by
Январь 2022 – до настоящего времени – ассистент руководителя в Школе Ментальной
Арифметики и Скорочтения «Скородум».
Мои сильные стороны- исполнительность, пунктуальность и многозадачность. Умею качественно выполнять задачу, при этом соблюдая сроки, и сохраняя высокое
качество. Умею выстраивать процессы и управлять ими.
Эффективно работаю в команде, сохраняя доброжелательность. Проявляю настойчивость и
нахожу пути преодоления препятствий. Быстро адаптируюсь к изменениям, легко обучаюсь.
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