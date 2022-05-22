Маркетолог, Ассистент руководителя

Образование: Московская Академия Экономики и Развития, специальность «Комплексный маркетинг»

Опыт работы:

Июнь 2019–март 2020 - SMM-менеджер, куратор проекта @plenkanastol.by

Март 2020 – до настоящего времени – маркетолог проекта @plenkanastol.by

Январь 2022 – до настоящего времени – ассистент руководителя в Школе Ментальной

Арифметики и Скорочтения «Скородум».

Мои сильные стороны- исполнительность, пунктуальность и многозадачность. Умею качественно выполнять задачу, при этом соблюдая сроки, и сохраняя высокое

качество. Умею выстраивать процессы и управлять ими.

Эффективно работаю в команде, сохраняя доброжелательность. Проявляю настойчивость и

нахожу пути преодоления препятствий. Быстро адаптируюсь к изменениям, легко обучаюсь.