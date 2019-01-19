rinakashkarova

специалист по рекламе в РСЯ

Добрый день!

Меня зовут Октябрина (vk.com/id9524974), я специалист по настройке рекламы в Рекламной Сети Яндекс. Прошла курсы "Специалист интернет-рекламы 3.0", усиленно изучила самые современные технологии. Если Вам нужен поток клиентов на Ваш сайт, возможно мое предложение окажется интересным и полезным. В своей работе я вручную настраиваю Яндекс Директ, подбираю самые горячие ключевые фразы, создаю объявления, провожу тестирование рекламной кампании, ее оптимизацию, провожу анализ конкурентов. Готова приложить максимальные усилия, что бы Вы получили максимальный результат.

Предлагаю настроить для Вас рекламу совершенно бесплатно, взамен попрошу отзыв о своей работе.

Предлагаю обсудить более подробно мое предложение.

Жду от Вас ответа.

С уважением, Октябрина Кашкарова.