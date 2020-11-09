rinasabakuno

Перевод текстов (Английский - Русский), Расшифровщик аудиофайлов (Транскрибация)

Уровень владения языка,

английский язык С1, русский - родной.

Стоимость перевода текстов, 1000 символов (150 слов) - от 250 рублей.

Расшифровка аудиофайлов

Стоимость расшифровки (транскрипта, стенограммы) зависит от формата записи (это суд, тв-программа, интервью, конференция или что-то еще).Цена расшифровки аудио или видео зависит и от длительности файла для стенограммы (20 минут, 40 минут, 1 час, несколько файлов и несколько часов).Почему определить точную цену, стоимость расшифровки записи можно только после ее прослушивания. Потому что основной критерий стоимости расшифровки записи - это звук, качество звука аудио или видео, уровень распознаваемости речи, особенности речи участников записи, однородность звука, наличие помех, удаленность голосов.На предварительной бесплатной консультации мы прослушиваем - четко ли звучат голоса, есть ли шумы, или звук чистый, имеет ли запись помехи, технический гул, шум, пропадания голоса, речи, звуковые перепады, хорошо ли слышно каждый голос, или ближайшие голоса забивают громкостью голоса на расстоянии, и множество других деталей. Все они подробно излагаются заказчику.Аудиозапись или видеозапись длительностью 50 - 60 минут может быть отправлена вам в виде текстовой расшифровки, стенограммы день в день, если она идеальна по звучанию и проста по речи. Файл бытового разговора (обычно их предоставляют в суд) сложен в производстве, и расшифровка записи того же объема займет больше времени на производство дословной стенограммы - и выше будет цена расшифровки. Какие параметры определяют стоимость расшифровки файла- качество звука- посторонние шумы или фон- профессиональная или любительская запись (чистый звук "с пульта", или запись на диктофон)- особенности речи (дикция, акценты, язык); русский как иностранный или речь синхронных переводчиков- удаленность собеседников или участников от микрофона- формат дискуссии (говорят по очереди или все сразу)- количество голосов- задача обозначать все голоса поименно (различать голоса)- тематика записи (профессиональный сленг, обилие терминологии и т.д.)- нецензурная лексика, эмоциональный разговор, крики- необходимость дополнительного этапа подготовки проекта (создание таблиц для большого количества файлов, сложной отчетности и так далее).На стоимость расшифровки аудиозаписи, видеозаписи влияет и проработка текста. Тексты с задачей "стопроцентная дословность", когда пишется все, вплоть до каждого (действительно каждого!) междометия, значительно дороже. В отличие от тех, когда междометия просто не прослушиваются - на них не обращается внимание. Когда задача - следить за смысловой составляющей и осмысленными словами.В целом стоимость 10 минут средней по качеству записи (с легкими шумами) и с одним голосом (два голоса уже бы сделало стенограмму дороже) на русском языке - 1000 рублей.*в графе "бюджет проекта" указана минимальная стоимость за работу