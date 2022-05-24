SMM-менеджер (ведение Instagram, таргетолог, дизайн визуала,дизайнер)

Профессиональные качества:

Умение работать самостоятельно,решительность, нацеленность на результат,коммуникативные навыки,целеустремленность,организаторские способности, быстрая реакция, повышенная работоспособность, умение принимать решения, любовь к планированию, умение формулировать свои мысли,исполнительность, умение выполнять задачи, умение следовать инструкциями тактичность, вежливость, толерантность.

Добросовестно отношусь к работе,всегда выполняю задания в срок,легко нахожу общий язык с людьми, индивидуальный подход к клиенту, вежлива сохраняю спокойствие в любой конфликтной ситуации.

Активность,аккуратность,

аналитические способности,быстрая обучаемость, внимательность, вежливость,

высокая работоспособность, дисциплинированность

добросовестность, дружелюбие, исполнительность, инициативность, креативность, коммуникабельность, лояльность, настойчивость, надежность, находчивость, нацеленность на результат, неконфликтность.