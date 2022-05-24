Профессиональные качества:
Умение работать самостоятельно,решительность, нацеленность на результат,коммуникативные навыки,целеустремленность,организаторские способности, быстрая реакция, повышенная работоспособность, умение принимать решения, любовь к планированию, умение формулировать свои мысли,исполнительность, умение выполнять задачи, умение следовать инструкциями тактичность, вежливость, толерантность.
Добросовестно отношусь к работе,всегда выполняю задания в срок,легко нахожу общий язык с людьми, индивидуальный подход к клиенту, вежлива сохраняю спокойствие в любой конфликтной ситуации.
Активность,аккуратность,
аналитические способности,быстрая обучаемость, внимательность, вежливость,
высокая работоспособность, дисциплинированность
добросовестность, дружелюбие, исполнительность, инициативность, креативность, коммуникабельность, лояльность, настойчивость, надежность, находчивость, нацеленность на результат, неконфликтность.