rinat6390

Ринат rinat6390

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Обработка любых изображений с использованием Photoshop , создание сочных логотипов, баннеров,создание аннимаций, видеороликов.

Профессионально занимаюсь обработкой изображений фотошопом ,  созданием логотипов и рекламных баннеров для сайтов, также создаю видеоролики из цифрового материала(фотографии, и т.п.).

Работаю с такими программами как Photoshop, Adobe Premiere,CorelDRAW .

Имею высшее техническое образование.

Я НОВИЧОК ВО ФРИЛАНСЕ, ДАЙТЕ МНЕ ХОТЬ 1 ШАНС(1 ЗАКАЗ) , ЕСЛИ НЕ ВЫ ТО НИКТО,  ОКАЗАТЬ ВАМ КАЧЕСТВЕННУЮ УСЛУГУ И ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ ОТЗЫВ  - ЭТО В МОИХ ИНТЕРЕСАХ.

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