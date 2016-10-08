Обработка любых изображений с использованием Photoshop , создание сочных логотипов, баннеров,создание аннимаций, видеороликов.

Профессионально занимаюсь обработкой изображений фотошопом , созданием логотипов и рекламных баннеров для сайтов, также создаю видеоролики из цифрового материала(фотографии, и т.п.).

Работаю с такими программами как Photoshop, Adobe Premiere,CorelDRAW .

Имею высшее техническое образование.

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