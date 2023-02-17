Максимально продуманный, логичный и эстетичный дизайн.
Умею:
— Работать в Figma, Adobe Photoshop;
— Прототипировать интерфейсы в Figma;
— Создавать контентные страницы, работать с сетками и композицией;
— Создавать структуру сайта и повествования;
— Поэтапно выстраивать макет лендинга - от структуры до визуального оформления в Figma;
— Правильно передавать макет в разработку, чтобы на выходе получать качественный сайт;
— Адаптировать макеты под разные разрешения.
Знаю:
— Основы UX и проектирования;
— Основы визуальной концепции;
— Теорию по работе с клиентом: брифинг клиента, составление конкурентного и визуального анализа, ведение деловой переписки;
— Принципы правильной коммуникации с клиентом и работы с ТЗ.