Максимально продуманный, логичный и эстетичный дизайн.

Умею:

— Работать в Figma, Adobe Photoshop;

— Прототипировать интерфейсы в Figma;

— Создавать контентные страницы, работать с сетками и композицией;

— Создавать структуру сайта и повествования;

— Поэтапно выстраивать макет лендинга - от структуры до визуального оформления в Figma;

— Правильно передавать макет в разработку, чтобы на выходе получать качественный сайт;

— Адаптировать макеты под разные разрешения.

Знаю:

— Основы UX и проектирования;

— Основы визуальной концепции;

— Теорию по работе с клиентом: брифинг клиента, составление конкурентного и визуального анализа, ведение деловой переписки;

— Принципы правильной коммуникации с клиентом и работы с ТЗ.