rinfirs

Ирина Фирсова rinfirs

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Портфолио.
  • ﻿Хореограф-постановщик - стаж 6 лет. Преподаю в сфере бальных танцев и гимнастики (растяжка для детей и взрослых). Готовлю самые красивые и запоминающиеся свадебный танцы и шоу. 

    Являюсь Чемпионкой Москвы и России 2013-2015х годов.

  • Актриса театра и кино (На данный момент проект только с театром БДТ)
  • Копирайтер со стажем и фантазией. На данный момент пишу книгу в стили "фэнтези".
  • Подробное портфолио высылаю на почту (либо любой другой интернет ресурс)