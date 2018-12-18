Портфолио.
- Хореограф-постановщик - стаж 6 лет. Преподаю в сфере бальных танцев и гимнастики (растяжка для детей и взрослых). Готовлю самые красивые и запоминающиеся свадебный танцы и шоу.
Являюсь Чемпионкой Москвы и России 2013-2015х годов.
- Актриса театра и кино (На данный момент проект только с театром БДТ)
- Копирайтер со стажем и фантазией. На данный момент пишу книгу в стили "фэнтези".
- Подробное портфолио высылаю на почту (либо любой другой интернет ресурс)
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