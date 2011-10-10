Разработка и внедрение прикладного ПО, веб-сайты, электронные магазины

RemoteInformatics - коллектив независимых квалифицированных специалистов разного профиля, предоставляющий услуги аутсорсинга в области информационных технологий. В зависимости от содержания проекта, формируется слаженная рабочая группа в которую входят все необходимые участники разработки. Такой подход позволяет оптимизировать затраты на разработку проектов.

Мы имеем опыт в разных областях:

Разработка системного программного обеспечения для Windows

Разработка прикладного программного обеспечения, приложений баз данных

Широкий спектр веб-решений: создание корпоративных веб-сайтов

Разработка интернет-магазинов

Создание и размещение персональных или корпоративных блогов

Поддержка существующих сайтов и служб

Наши возможности позволяют взять на себя как полный цикл разработки и сопровождения программного обеспечения и веб-решений, так и отдельные его фазы:

Программную реализацию задачи

Разработку пользовательского интерфейса в соответствии с современными представлениями о usability

Тестирование

Оформление документации, справочной системы, контекстной помощи

Написание текстов (копирайтинг)

Перевод описаний, сайтов на английский и немецкий языки

Интернет-маркетинг созданного продукта

На наш взгляд, использование аутсорсинга имеет ряд экономических и организационных преимуществ перед формированием собственной службы IT.

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов.