RemoteInformatics - коллектив независимых квалифицированных специалистов разного профиля, предоставляющий услуги аутсорсинга в области информационных технологий. В зависимости от содержания проекта, формируется слаженная рабочая группа в которую входят все необходимые участники разработки. Такой подход позволяет оптимизировать затраты на разработку проектов.
Мы имеем опыт в разных областях:
Разработка системного программного обеспечения для Windows
Разработка прикладного программного обеспечения, приложений баз данных
Широкий спектр веб-решений: создание корпоративных веб-сайтов
Разработка интернет-магазинов
Создание и размещение персональных или корпоративных блогов
Поддержка существующих сайтов и служб
Наши возможности позволяют взять на себя как полный цикл разработки и сопровождения программного обеспечения и веб-решений, так и отдельные его фазы:
Программную реализацию задачи
Разработку пользовательского интерфейса в соответствии с современными представлениями о usability
Тестирование
Оформление документации, справочной системы, контекстной помощи
Написание текстов (копирайтинг)
Перевод описаний, сайтов на английский и немецкий языки
Интернет-маркетинг созданного продукта
На наш взгляд, использование аутсорсинга имеет ряд экономических и организационных преимуществ перед формированием собственной службы IT.
Будем рады видеть Вас среди наших клиентов.