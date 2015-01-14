Образование: высшее (художественное, промышленный дизайн)
УСЛУГИ:
- Разработка логотипа, фирменного стиля.
- Продуктовая линейка (icons, banner, splash, interface, web site, email let).
- Рекламная продукция (визита, листовка, буклет, календарь, газета).
- Landing page.
- Web site.
- UI/UX design.
- 2004 — 2010 год – Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств;
- Опыт работы в сфере дизайна – более 5-ти лет.
Техническое задание —> Предоплата 50% —> Утверждение работы заказчиком —> Остаток оплаты —> Исходные материалы
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