ririrsan

Ирина ririrsan

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование: высшее (художественное, промышленный дизайн)

УСЛУГИ:

  • Разработка логотипа, фирменного стиля.
  • Продуктовая линейка (icons, banner, splash, interface, web site, email let).
  • Рекламная продукция (визита, листовка, буклет, календарь, газета).
  • Landing page.
  • Web site.
  • UI/UX design.
УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:

  • 2004 — 2010 год – Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств;
  • Опыт работы в сфере дизайна – более 5-ти лет.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Техническое задание —> Предоплата 50% —> Утверждение работы заказчиком —> Остаток оплаты —> Исходные материалы

Любые вопросы присылайте на почту 

[email protected]