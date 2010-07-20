HTML, CSS, PHP, MySQL, JS, AJAX, Smarty
Романовский Игорь Романович
Дата рождения: 3 Декабря 1985
Город: Ивано-Франковск, Украина
Сем. положение: Состою в браке
Образование:
Ивано-Франковск, Украина
ИМЭ "ГА", 2008, Специалист
Факультет: Компьютерные системы и сети
Должность: Web-программист
Основные специализации: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, AJAX, Smarty, joomla
Заработная плата: по договоренности
Тип работы: Постоянная, Удалённая
Опыт работы: 1 год 2 мес. (Есть завершенные проекты)
О себе: Серьезный и исполнительный. Любовь к интернету еще из школы. Есть большое желание работать и совершенствоваться в данном направлении.
Skype: rir1985
ICQ: 422195018
E-Mail: [email protected]
Мобильный: +380976702037