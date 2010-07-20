HTML, CSS, PHP, MySQL, JS, AJAX, Smarty

Романовский Игорь Романович

Дата рождения: 3 Декабря 1985

Город: Ивано-Франковск, Украина

Сем. положение: Состою в браке

Образование:

Ивано-Франковск, Украина

ИМЭ "ГА", 2008, Специалист

Факультет: Компьютерные системы и сети

Должность: Web-программист

Основные специализации: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, AJAX, Smarty, joomla

Заработная плата: по договоренности

Тип работы: Постоянная, Удалённая

Опыт работы: 1 год 2 мес. (Есть завершенные проекты)

О себе: Серьезный и исполнительный. Любовь к интернету еще из школы. Есть большое желание работать и совершенствоваться в данном направлении.

Skype: rir1985

ICQ: 422195018

E-Mail: [email protected]

Мобильный: +380976702037