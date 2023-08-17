risa_suun

Маргарита Скворцова risa_suun

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Я Марго, занимаюсь UX/UI дизайном более года и создаю выразительные, конструктивные и продающиеся многостраничные сайты и лэндинги. Соединяю "красиво" и "удобно" в одну работу.

Буду на связи до завершения вёрстки и для консультации. Требуется адаптив или интересует другой момент - давайте спишемся.

Дизайн сайтов
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$7/час
от $103от 2 дней
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