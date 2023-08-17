Я Марго, занимаюсь UX/UI дизайном более года и создаю выразительные, конструктивные и продающиеся многостраничные сайты и лэндинги. Соединяю "красиво" и "удобно" в одну работу.
Буду на связи до завершения вёрстки и для консультации. Требуется адаптив или интересует другой момент - давайте спишемся.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Greenhouse - Доставка органических продуктов5 просмотров
- Iko - Дизайнерское агенство мебели3 просмотра
Дизайн сайтов
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