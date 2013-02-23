Работаю на портфолио! Честность и порядочность гарантирую!

Рад приветствовать Заказчик!

1. - Вы должны знать - моя задача состоит в том, чтобы после исполнения заказа Вы обратились ко мне еще раз. Поэтому, честность и порядочность гарантирую — все будет выполнено качественно и в заданные сроки.

2. - Работаю только в определенное время:

каждый день с 9-11 и 21-23 — в остальное время я могу быть онлайн, но не в работе.

Также, Вы можете отправлять заказы в не рабочее время.

Почта проверяется оперативно — [email protected]

Вы можете связаться со мной на прямую через ICQ – 695915721

(Может быть, что я буду слишком загружен заказами и не смогу выполнить в указанный срок — об этом я сообщу Вам сразу же, так же как и сроки выполнения Вашего заказа, но такое бывает очень редко, но все таки были случаи в моей практике.)

3. - Без предоплаты к работе не приступаю!

Готов выполнить платное тестовое задание стоимостью 0.6$-рерайт и 1.2$-копирайт за 1K.

Стоимость моих услуг зависит от сложности заказа.

Все мы люди, так что договорится думаю можно, особенно если работы много и сотрудничество не в одну статью.

А если на один заказ, то цены такие: от 1$-2$ - рерайт, от 3$-12$ - копирайт, от 4$ - SEO-копирайт.

4. - НЕ стремлюсь в рейтинг лучших на сайте — меня интересует, конкретно заказчик, а не то со сколькими я работал ради каких-то баллов на бирже.

5. - Работаю на портфолио, мне интерестны большие проэкты, а также Ваши отзывы.