художник ritaamosova

Рисую цифровые растровые изображения,могу переводить их в вектор, так же рисую карандашом,акрилом,цветными карандашами,акварелью,тушью. Есть опыт работы по специальности художником-оформителем сцены для детских спектаклей,рисование декораций на картоне,бумаге. Преподавала академический рисунок детям и взрослым. Проводила мастер-классы по рисованию портретов. Есть большой опыт декоративной покраски стен,мебели,эффекта состаривания,знаю нужные материалы и техники,подбираю цвета,умею клеить паталь.