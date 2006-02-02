Меня зовут Рита, мне 18 лет.

Я могу:

- Делать презентации, таблицы и документы.

- Написать упрощенный конспект с иллюстрациями на любую тему.

- Перевести текст.

- Исправить ошибки в тексте.

- Сочинить стихотворение на любую тему.

У меня есть такие личные качества, как усидчивость, обучаемость, трудолюбие, логическое и образное мышление.

Выполняю работу быстро, качественно, в срок или верну деньги!