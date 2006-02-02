ritalosevaa

Маргарита ritalosevaa

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Меня зовут Рита, мне 18 лет.

Я могу:

- Делать презентации, таблицы и документы.

- Написать упрощенный конспект с иллюстрациями на любую тему.

- Перевести текст.

- Исправить ошибки в тексте.

- Сочинить стихотворение на любую тему.

У меня есть такие личные качества, как усидчивость, обучаемость, трудолюбие, логическое и образное мышление.

Выполняю работу быстро, качественно, в срок или верну деньги!

Бухгалтерские услуги
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$15/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Лабораторные работы
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
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$5/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
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$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$10/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
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$10/час
от $5от 1 дня
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