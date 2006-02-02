Меня зовут Рита, мне 18 лет.
Я могу:
- Делать презентации, таблицы и документы.
- Написать упрощенный конспект с иллюстрациями на любую тему.
- Перевести текст.
- Исправить ошибки в тексте.
- Сочинить стихотворение на любую тему.
У меня есть такие личные качества, как усидчивость, обучаемость, трудолюбие, логическое и образное мышление.
Выполняю работу быстро, качественно, в срок или верну деньги!
Я против войны в Украине!
Бухгалтерские услуги
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$15/час
от $10от 2 дней
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Контрольные, Задачи и Тесты
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$10/час
от $5от 1 дня
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Лабораторные работы
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$10/час
от $5от 1 дня
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Обработка фотографий
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$5/час
от $3от 1 дня
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Переводы
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$5/час
от $3от 1 дня
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Презентации
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$10/час
от $5от 1 дня
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Продающие тексты
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$5/час
от $3от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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$10/час
от $5от 2 дней
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$10/час
от $5от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
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$10/час
от $5от 1 дня
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