web-разработчик

Опыт работы web-мастером (разработка сайтов + верстка). Разработка, запуск и поддержка интернет-сайтов различного типа. Комплексный подход к работе (способность видеть и учитывать взаимное воздействие различных компонентов проекта друг на друга). Аккуратность работы и ответственность.PHPSQLJavaScriptjQueryAjaxHTML5CSS3XMLApache HTTP ServerАдаптированная верстка Посадка вёрстки на смс Мобильная верстка Навыки привязки пользовательского интерфейса скриптов для визуализации и анимации сайта.