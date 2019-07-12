Здравствуйте, меня зовут Маргарита, путешественник, и переводчик по образованию. Возьмусь за переводы с английского на русский и с русского на английский. Уровень знания языка (С1). Помогу не только с художественным переводом, но и с экономическим и юридическим.Также помогу с переводом с итальянского на русский/ английский и с русского на итальянский

Я очень любознательный человек, поэтому помогу с поиском и сбором информации на любую, нужную и интересующую вас тему.

Готова написать для вас статью, помочь с текстом (стилистическая и орфографическая проверка), рерайт и копирайт

Также изучаю и занимаюсь психологией, закончила курсы по личностному росту, буду рада оказать поддержку, выслушать вас и помочь с советом. Также написание статей на тему повышения личностного роста, повышения личностной мотивации, повышение групповой мотивации.