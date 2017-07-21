Заказывал реферат на тему "Экстремальное программирование". Данный человек отправил мне предварительно (до оплаты) реферат, который я начал изучать. Оформлен правильно, всё нормально, но уникальность, по трём ресурсам, составляет 1.3%, хотя сам исполнитель написал, что 52%. В описании профиля указано, что человек коммуникабельный. Думаю, что коммуникабельность для данного человека означает общение на "ты", а так же злость в разговорах при указании на ошибки и ложь из её адреса. Работа хоть и была выполнена в срок, но выполнена криво и придётся искать исполнителя по новой.