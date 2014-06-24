Выбрал заявку Дмитрия из множества других, так как он с ходу предложил интересное решение нашей задачи. Причем, решение нашел, самостоятельно найдя в интернете материалы, связанные с деятельностью нашей компании - то есть проявил инициативу и наглядно показал свой профессионализм. Сделали предоплату. Дмитрий со сроками не подвел, а сдал заказ еще раньше - это очень большой плюс! Работа отличная; молниеносные правки, учитывая все наши пожелания; вежливое и информативное общение. Рекомендую с чистой совестью!