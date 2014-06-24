ritter87

Сергеев ritter87

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Калькулятор по Беременности и Родам

    Добрый день! Нужно скопировать на мой сайт вот такой калькулятор: [url=https://glavkniga.ru/calculators/pregnancy]https://goo-gl.su/xs6B [/url]Со всем его функционалом, то есть чтобы правильно рассчитывал по формуле сумму выплаты.  Если все формулы не сможете "выдернуть" именно с сайта - посмотрите на другом, так как ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Форма онлайн - Заполнить и распечатать бланк

    Нужно скопировать и уникализировать (немного поменять стили, верстку) простой сервис для распечатки Договора купли-продажи транспортного средства: blank-dogovor-kupli-prodazhi.ru/zapolnit-online.html Перенести его на сайт  Wordpress на отдельную страницу. Чтобы выглядел примерно вот так: http://funkyimg.com/i/2Dq9c.png То есть нужно, чтобы все данные функции работали:  - ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать англоязычную версию сайта

    $30

    Добрый день! Есть сайт компании на wordpress в зоне .ru Нужно создать его сокращенную англоязычную версию в зоне .com - то есть на новом домене. Домен уже давно куплен, делегирован, есть сайт-заглушка на хостинге. RU на ...

    WordPressSQL
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннеры для сайта стандартных размеров

    $100

    Наша компания занимается утеплением частных и промышленных объектов напыляемым пенополиуретаном. Нужно сделать несколько баннеров стандартных размеров: 1) 75x75 2) 100x100 3) 120x240 4) 120x600 5) 125x125 6) 150x150 7) 160x600 8) 200x200 9) 200x300 10) 240x90 11) 240x120 12) 240x400 13) 250x250 14) 300x250 15) 468x60 16) 600x90 17) 600x240 18) 728x90 19) 750x450 20) 810x490 21) ...

    Баннер для сайта
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
dima_designer
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Баннеры для сайта стандартных размеров
Оперативная двусторонняя связь, своевременная оплата по договоренности, понятность в постановке задачи — те факторы, которые присутствовали в нашем проекте. Рекомендую!
Выбрал заявку Дмитрия из множества других, так как он с ходу предложил интересное решение нашей задачи. Причем, решение нашел, самостоятельно найдя в интернете материалы, связанные с деятельностью нашей компании - то есть проявил инициативу и наглядно показал свой профессионализм. Сделали предоплату. Дмитрий со сроками не подвел, а сдал заказ еще раньше - это очень большой плюс! Работа отличная; молниеносные правки, учитывая все наши пожелания; вежливое и информативное общение. Рекомендую с чистой совестью!
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