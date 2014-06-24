Добрый день! Нужно скопировать на мой сайт вот такой калькулятор: [url=https://glavkniga.ru/calculators/pregnancy]https://goo-gl.su/xs6B [/url]Со всем его функционалом, то есть чтобы правильно рассчитывал по формуле сумму выплаты. Если все формулы не сможете "выдернуть" именно с сайта - посмотрите на другом, так как ...
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно скопировать и уникализировать (немного поменять стили, верстку) простой сервис для распечатки Договора купли-продажи транспортного средства: blank-dogovor-kupli-prodazhi.ru/zapolnit-online.html Перенести его на сайт Wordpress на отдельную страницу. Чтобы выглядел примерно вот так: http://funkyimg.com/i/2Dq9c.png То есть нужно, чтобы все данные функции работали: - ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Добрый день! Есть сайт компании на wordpress в зоне .ru Нужно создать его сокращенную англоязычную версию в зоне .com - то есть на новом домене. Домен уже давно куплен, делегирован, есть сайт-заглушка на хостинге. RU на ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Наша компания занимается утеплением частных и промышленных объектов напыляемым пенополиуретаном. Нужно сделать несколько баннеров стандартных размеров: 1) 75x75 2) 100x100 3) 120x240 4) 120x600 5) 125x125 6) 150x150 7) 160x600 8) 200x200 9) 200x300 10) 240x90 11) 240x120 12) 240x400 13) 250x250 14) 300x250 15) 468x60 16) 600x90 17) 600x240 18) 728x90 19) 750x450 20) 810x490 21) ...Анимация1 исполнительЗавершен10 лет назад