rivay9

Мария Сафонова rivay9

 
30 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$27
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обтравка на прозрачный фон

    $20

    Обтравка групповых фотографий детей на прозрачный фон. Обязательно сделать качественно, особенно волосы. Сохранять в tif без сжатия. Цена 125 руб на штуку, всего 12 штук Работа срочная, 1-3 дня

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$27
10 баллов
2 года назад
Обтравка на прозрачный фон
Четко поставленная,понятная,грамотная задача.Приятное общение,всегда на связи.Оплата мгновенная после проверки работы! Рекомендую!
Все исполнено в срок, постоянно поддерживал связь, рекомендую
Ответный отзыв