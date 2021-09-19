Добрый день, интересует обтравка групповых фотографий детей на прозрачный фон. Всего 12 штук. Все фотографии такие же, как на примере. Работа срочная, 1-3 дня
Обработка фотографийнет заявок
Закрыт
2 года назад
Добрый день, интересует обтравка групповых фотографий детей на прозрачный фон. Всего 12 штук. Все фотографии такие же, как на примере. Работа срочная, 1-3 дня
Обтравка групповых фотографий детей на прозрачный фон. Обязательно сделать качественно, особенно волосы. Сохранять в tif без сжатия. Цена 125 руб на штуку, всего 12 штук Работа срочная, 1-3 дня