Профессиональный опыт
• Объектно-ориентированный анализ и проектирование
• Разработка веб- и десктоп-приложений
• Разработка пользовательского интерфейса
• Администрирование и проектирование баз данных
• Численные методы
Языки программирования:
• Java (2 года)
• JavaScript (2 года)
• Delphi (2 года)
• Php (2 года)
Технологии:
• Win32 API
• AJAX
• XML
• HTML
• DHTML
• CSS
Используемые средства разработки:
• Borland Delphi
• NetBeans
• Dreamweaver
• Fast Reports
• Turbo Pascal
Операционные системы:
• MS-DOS
• Windows
• Linux
Языки
• Русский.
• Английский технический.
Профессиональная деятельность
Проекты:
1. Система проектирования металлических дверей
Система в полуавтоматическом режиме производит расчет металлических дверей разных типов с выводом отчета, содержащего список необходимых для сборки двери материалов и рисунок ее общего вида.
Delphi, AbsDB, FastReports
(с 01.2009г.)
2. Система управления интернет магазинами
Полный комплекс ведения учета товарооборота, складского учета, обработки заказов и работы с клиентами и поставщиками для большого количества интернет магазинов с одного рабочего места.
Delphi, Firebird, XML, FastReports
(с 08.2008г.)
3. Система блогов
Система ведения блогов и обмена фотографиями для закрытой группы пользователей, система управления сайтом.
PHP, MySQL
(05.2006г.)
4. Интернет-магазин
Магазин для продажи книг. Ведение учета товаров, сбор заказов, система управления сайтом.
PHP, MySQL
(02.2005г.)
5. Система проектирования и расчета гидропривода
Система, производящая комплекс инженерных вычислений по расчету гидропривода СДМ: задание конечных характеристик гидропривода, расчет и формирование отчетов в полуавтоматическом режиме.
Delphi
(с 11.2003г. по 12.2004 г.)
Решаемые задачи:
• Создание программного обеспечения базы данных
• Разработка отчетов в системе FastReports
• Разработка пользовательского интерфейса
• Разработка серверных компонент
• Создание программного обеспечения поиска и справочной системы
• Разработка программного обеспечения для формирования базы данных
• Локализация программного обеспечения
Должность: программист
Языки: Php, Delphi, Java
Личные данные
Дата рождения: 16.08.1984 г.
Прописка: г.Могилев
Телефон: +375336583765, +375447683114
E-mail: [email protected]
Личные качества: ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, умение работать в команде.
Образование
Белорусско-Российский университет, специальность: Подъёмно-дорожные машины и оборудование, экономический профиль, 2002-2006 гг.
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