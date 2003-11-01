Профессиональный опыт

• Объектно-ориентированный анализ и проектирование

• Разработка веб- и десктоп-приложений

• Разработка пользовательского интерфейса

• Администрирование и проектирование баз данных

• Численные методы

Языки программирования:

• Java (2 года)

• JavaScript (2 года)

• Delphi (2 года)

• Php (2 года)

Технологии:

• Win32 API

• AJAX

• XML

• HTML

• DHTML

• CSS

Используемые средства разработки:

• Borland Delphi

• NetBeans

• Dreamweaver

• Fast Reports

• Turbo Pascal

Операционные системы:

• MS-DOS

• Windows

• Linux

Языки

• Русский.

• Английский технический.

Профессиональная деятельность

Проекты:

1. Система проектирования металлических дверей

Система в полуавтоматическом режиме производит расчет металлических дверей разных типов с выводом отчета, содержащего список необходимых для сборки двери материалов и рисунок ее общего вида.

Delphi, AbsDB, FastReports

(с 01.2009г.)

2. Система управления интернет магазинами

Полный комплекс ведения учета товарооборота, складского учета, обработки заказов и работы с клиентами и поставщиками для большого количества интернет магазинов с одного рабочего места.

Delphi, Firebird, XML, FastReports

(с 08.2008г.)

3. Система блогов

Система ведения блогов и обмена фотографиями для закрытой группы пользователей, система управления сайтом.

PHP, MySQL

(05.2006г.)

4. Интернет-магазин

Магазин для продажи книг. Ведение учета товаров, сбор заказов, система управления сайтом.

PHP, MySQL

(02.2005г.)

5. Система проектирования и расчета гидропривода

Система, производящая комплекс инженерных вычислений по расчету гидропривода СДМ: задание конечных характеристик гидропривода, расчет и формирование отчетов в полуавтоматическом режиме.

Delphi

(с 11.2003г. по 12.2004 г.)

Решаемые задачи:

• Создание программного обеспечения базы данных

• Разработка отчетов в системе FastReports

• Разработка пользовательского интерфейса

• Разработка серверных компонент

• Создание программного обеспечения поиска и справочной системы

• Разработка программного обеспечения для формирования базы данных

• Локализация программного обеспечения

Должность: программист

Языки: Php, Delphi, Java

Личные данные

Дата рождения: 16.08.1984 г.

Прописка: г.Могилев

Телефон: +375336583765, +375447683114

E-mail: [email protected]

Личные качества: ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, умение работать в команде.

Образование

Белорусско-Российский университет, специальность: Подъёмно-дорожные машины и оборудование, экономический профиль, 2002-2006 гг.