rizlotizlo

Монтаж видео

Приветствую. Меня зовут Николас.

Я занимаюсь монтажом видео. Проходил обучения в различных школах. Хохлов Саботовский, WebDesGuru, и др. Имею хороший опыт в монтаже видео и получаю удовольствие от каждой проделанной работы.

Предлагаю услуги по монтажу видео. (Блоги, свадьбы, путешествия, семейные видео, рекламные ролики, говорящая голова, трендовые Instagram stories, reels. Tik-tok videos. Youtube.)

Перечень моих умений:

-нарезка, склейка и обработка видео любого разрешения

-цветокоррекция

-cтабилизация видео, наложение эффектов

-красивые анимированные переходы

-работа со звуком: качественная обработка, работа с эквалайзером, устранение шумов, посторонних звуков, тресков, эхо

-работа с текстом, анимированный текст (субтитры, титры)

-создание интро, аутро

Нужно для заказа:

-Пожалуйста, опишите детально, всё что вы хотите получить

-Укажите желаемую длительность видео

-Качество на выходе (4k, 2k, fullhd, HD)

-Приложите все необходимые исходные видео, фото и аудио материалы (что бы я смог ознакомиться с чем нужно работать)

Техническое задание к выполнению или же сценарий ролика