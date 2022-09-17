rizlotizlo

Приветствую. Меня зовут Николас.
Я занимаюсь монтажом видео. Проходил обучения в различных школах. Хохлов Саботовский, WebDesGuru, и др. Имею хороший опыт в монтаже видео и получаю удовольствие от каждой проделанной работы.
Предлагаю услуги по монтажу видео. (Блоги, свадьбы, путешествия, семейные видео, рекламные ролики, говорящая голова, трендовые Instagram stories, reels. Tik-tok videos. Youtube.)
Перечень моих умений:
-нарезка, склейка и обработка видео любого разрешения
-цветокоррекция
-cтабилизация видео, наложение эффектов
-красивые анимированные переходы
-работа со звуком: качественная обработка, работа с эквалайзером, устранение шумов, посторонних звуков, тресков, эхо
-работа с текстом, анимированный текст (субтитры, титры)
-создание интро, аутро
Нужно для заказа:
-Пожалуйста, опишите детально, всё что вы хотите получить
-Укажите желаемую длительность видео
-Качество на выходе (4k, 2k, fullhd, HD)
-Приложите все необходимые исходные видео, фото и аудио материалы (что бы я смог ознакомиться с чем нужно работать)
Техническое задание к выполнению или же сценарий ролика