riznichenko13

Таргетолог

Я спеціалізуюся в розробці та впровадженні рекламних кампаній на соціальних медіа, зокрема на Facebook та Instagram.

Мої навички:

аналіз цільової аудиторії,

визначення рекламних стратегій,

налаштування таргетингу,

створення рекламних копій та креативів

моніторинг та оптимізацію кампаній для досягнення максимальних результатів.

Я працюю відповідально та орієнтуюсь на досягнення ваших цілей, та завжди готовий допомогти вам досягти успіху у вашій справі.