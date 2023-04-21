riznichenko13

Макс Ризниченко riznichenko13

 
23 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Таргетолог

Я спеціалізуюся в розробці та впровадженні рекламних кампаній на соціальних медіа, зокрема на Facebook та Instagram.
Мої навички:

  • аналіз цільової аудиторії,

  • визначення рекламних стратегій,

  • налаштування таргетингу,

  • створення рекламних копій та креативів

  • моніторинг та оптимізацію кампаній для досягнення максимальних результатів.

Я працюю відповідально та орієнтуюсь на досягнення ваших цілей, та завжди готовий допомогти вам досягти успіху у вашій справі.