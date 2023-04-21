riznichenko13

Макс Ризниченко riznichenko13riznichenko13
23 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Таргетолог
Я спеціалізуюся в розробці та впровадженні рекламних кампаній на соціальних медіа, зокрема на Facebook та Instagram.
Мої навички:
аналіз цільової аудиторії,
визначення рекламних стратегій,
налаштування таргетингу,
створення рекламних копій та креативів
моніторинг та оптимізацію кампаній для досягнення максимальних результатів.
Я працюю відповідально та орієнтуюсь на досягнення ваших цілей, та завжди готовий допомогти вам досягти успіху у вашій справі.