копирайт и рирайт любой тематики, перевод английский - русский
рерайт и копирайт, оригинальные статьи любой сложности, на любую тематику и любой стилистики. переводы текстов, в том числе медицинских, с английского на русский, художественная переработка текстов.
владею русским, украинским, английским свободно
опыт написания контента для сайтов 2 года, опыт работы журналистом 2 года
знаю цену своего и чужого времени, поэтому выполняю работу четко в установленные заказчиков сроки, все зависимости от ее сложности.
имею высшее образование, достаточно эрудирована и коммуникабельна.
оплата webmoney, приват, наличными.
контакт: [email protected] логин в skype: rjumshik, рюмшина ирина
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