копирайт и рирайт любой тематики, перевод английский - русский

рерайт и копирайт, оригинальные статьи любой сложности, на любую тематику и любой стилистики. переводы текстов, в том числе медицинских, с английского на русский, художественная переработка текстов.

владею русским, украинским, английским свободно

опыт написания контента для сайтов 2 года, опыт работы журналистом 2 года

знаю цену своего и чужого времени, поэтому выполняю работу четко в установленные заказчиков сроки, все зависимости от ее сложности.

имею высшее образование, достаточно эрудирована и коммуникабельна.

оплата webmoney, приват, наличными.

контакт: [email protected] логин в skype: rjumshik, рюмшина ирина