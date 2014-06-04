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Наталья Соколова
rjyatnb
rjyatnb
47 лет
Россия
/
Красноярск
10 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Вячеслав
Referatiktop
40 лет
Россия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов
(-4)
$17
10 баллов
10 лет назад
Задание по экономике
Спасибо за работу и терпение! Наталья знает своё дело! Работой довольны!
Интересно было пообщаться, рекомендую как ответственного заказчика
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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