rjyatnb

Наталья Соколова rjyatnb

 
47 летРоссия/Красноярск
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
$17
10 баллов
10 лет назад
Задание по экономике
Спасибо за работу и терпение! Наталья знает своё дело! Работой довольны!
Интересно было пообщаться, рекомендую как ответственного заказчика
Ответный отзыв