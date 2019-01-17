Необходима программа для выгрузки товаров с сайта litemoda.com в магазин «В Контакте» [url=https://vk.com/litemodacom]https://vk.com/litemodacom[/url] . Программадолжна работать под ОС Windows.Нужно выгружать следующие поля:[b]Подборка[/b] (Имеется ввиду раздел сайта, например «женскаяодежда» [url=https://litemoda.com/magazin/folder/zhenskaya-odezhda]https://litemoda.com/magazin/folder/zhenskaya-odezhda[/url]).В контакте нет вложенных подборок как на ...
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
5 лет назад