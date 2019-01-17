rline1

Виталий Островский rline1

 
42 годаРоссия/Тюмень
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Парсер товаров

    Необходима программа для выгрузки товаров с сайта litemoda.com в магазин «В Контакте» [url=https://vk.com/litemodacom]https://vk.com/litemodacom[/url] . Программадолжна работать под ОС Windows.Нужно выгружать следующие поля:[b]Подборка[/b]  (Имеется ввиду раздел сайта, например «женскаяодежда» [url=https://litemoda.com/magazin/folder/zhenskaya-odezhda]https://litemoda.com/magazin/folder/zhenskaya-odezhda[/url]).В контакте нет вложенных подборок как на ...

    Парсинг сайта
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание текста на женскую тематику

    Статья на женскую тематику. Статья будут направлена на раскрутку интернет магазина, основная часть товаров которого, женская одежда. В статье должны использоваться примеры только тех товаров, которые имеются на сайте магазина, либо обобщённое описание вещей без ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад