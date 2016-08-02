Я Стрелец, 55лет, "из старой советской школы", прямой открытый тип, ответственный, прецизный и педантичный
(т.е. для людей безответственных и поверхностных - я зануда).
По происхождению я Подкарпатский Русин, вырос в бывшей Подкарпатской Руси (теперешнее Закарпатье УССР/Украины).
Закончил я советскую украинскую сельскую СШ (10-летку, 1978, с золотой медалью),
затем получил 2 советских высших образования (медицинское + радиотехническое), детали указаны далее.
Я постоянно проживаю в г.Смоленске и теперь с Июля 2016 я переехал в г.Выборг.
Около 17 лет я жил и работал в Словакии (бывшая Чехословакия/ЧСФР), где кроме словацкого, чешского, русинского языков, я долго и настойчиво "оттачивал" свой технический английский язык на разных заводах ежедневно общаясь с техниками и инженерами со всего мира.
Для устных переводов при переговорах могу приехать в любой город РФ, или же выехать для переводов на переговоры в Словакию, Чехию или иную страну ЕС.
У меня действующий "Вид на жительство" (ПМЖ) в Словакии по 2018-05.
Тестовое задание - выполняю "ЛИШЬ ЗА ОПЛАТУ".
В случае срочных заказов - звоните, посылайте SMS, так как я "НЕ СИЖУ в ИНЕТЕ" целый день.
Я владею я следующими языками:
1) русинский - родной/материнский язык;
2) украинский - как родной;
3) русский - как родной;
4) словацкий - как родной;
5) чешский - отлично;
6) английский - отлично;
7) латынь - хорошо.
Выполняю с 1997года переводы в областях:
- Общие тексты;
- Коммерция;
- Техника;
- Мебель, конструирование, производство, ремонт;
- Вооружение;
- Метрология и Сертификация;
- Право;
- Медицина;
- Наука.
На Ваш запрос могу выслать Вам свое "структурированное стандартное евро-резюме" (CV-curicullum vitae) на русском, английском языках или словацком языках (всего 4 стр.)...
После СШ в 1978г., я не поступил с 1-го раза в Черновицкий медицинский институт. Целый год я готовился к повторному поступлению, дополнительно и углублено я изучал ХИМИЮ как профильный предмет (в СССР для выпускников СШ с Золотой медалью было достаточно сдать 1-й экзамен на "5" и его зачисляли в ВУЗ)
Целый год я проработал столяром-сборщиком (корпусная мебель, стенки для гостиной) и получил 5-1 самый высокий разряд, когда многие работал по 2-3 года, чтобы получить 3-й разряд.
Со 2-й_попытки сдав Химию на "отлично/5", я поступил (1979) в Черновицкий Государственный Мединститут (по настоянию покойной матушки, которая очень желала, чтобы один ее сын стал врачом), Педиатрический факультет которого я был окончил в 1985г., затем я был получил специализацию (закончил Интернатуру по Детской анестезиологии) и проработал более 6 лет в детских клиниках в Черновцах, Ужгороде и провел 3.5мес летом-осенью 1989 как "Старший врач медбригады" из Закарпатья УССР в ЦРБ в г.Пяндж на таджикско-афганской границе (согласно программы Горбачева "По снижению детской смертности в Средней Азии СССР" в годы Перестройки, где тогда я был получал самую высокую ЗП за свою врачебную практику (1,5ставки Анестезиолога + 1,0 ставки Педиатра + 0,5ставки врача-физиотерапевта + 0,5ставки Техника по мед-оборудованию), так как был починил все что было можно во всей ЦРБ (300 коек) а не только в АРО (6 коек).
Помимо врачебной практики (6 лет, СССР) я (со 2-й попытки, сдав за 1 неделю экстерном 3 экзамены за 1-й курс физфака, так как у меня в 1-раз не приняли документы, сказав мол зачем вам 2-е высшее образование),
ЗАОЧНО закончил со-2-го по 6-й курс Радиотехнического факультета Черновицкого ГосУниверситета им.Штефаника (1992) и получил диплом "Инженера по радиотехнике".
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный тех.диплом за рубежом тяжело нострифицируется, так как данную специальность преподают ЛИШЬ в "Военных академиях").
После врачебной практики я 7 лет работал как Инженер и Конструктор медоборудования (УССР, Украина, Словакия)
С 1999 года по н.в. я работаю как Инженер-КИПИА (пром-автоматика), в машиностроении, разных отраслях производства, метрологии и пр. (Словакия, Белоруссия, Россия).
Кроме медицины, конкретно Педиатрии, Анестезиологии, Хирургии, я хорошо знаю физику, неорганическую химию, аналитическую химию, биохимию, физколоидную химию, фармакологию, фарманализ.
С 14 лет (т.е. более 40 лет) я радиолюбитель, начинал с ламповых радио, магнитофонов, усилителей, колонок, цветомузыки
и микшерных пультов для дискотек.
Их технической области я хорошо знаю медицинские приборы, метрологию и сертификацию, фарм. и хим.производство,
электротехнику, электронику, пром-автоматику, КИПиА, вооружение, IT HW & SW, OS_DOS, Windows, Linux, FreeBSD.
Предлагаю свое хорошее владение общей, технической и коммерческой терминологией и свой опыт работы в Словакии
в течении 17лет в разных словацких и иностранных фирмах.
Оплата удаленных переводов, устных телефонных переводов при переговорах, ведение переговоров на английском, словацком, чешском языках - в рублях на счет в Сбербанке.
Дополнительно для будущего сотрудничества, сообщаю свои расценки на переводы для языковых пар (где НС _ нормо-страница = 1.800 знаков, включая пробелы и знаки переноса):
1а) SK/CZ/RUSIN
1б) SK/CZ/RUSIN
2а) ENGL
2б) ENGL
3а) UKR
3б) UKR
4) SK/CZ/ENGL
4а) SK/CZ/ENGL
Иcкренне Ваш Инж.Вр.Михайло Васильевич Руснак / Sincerely Yours Eng.Dr.Mikhaylo Rusnak / S pozdravom Ing.MUDr. Michajlo Rusnak.
г.Выборг/Смоленск, РОССИЯ, 2016-08-02/вто.
Еmail:
Mobile:+7-920-309-36-81 Megafon
SKYPE:
ПРИМЕЧАНИЕ 1: острые скобки "
ПРИМЕЧАНИЕ 2: для всех безграмотных пользователей Инета, значок " @ " - читается как "символ соединения эй-ти", а не "СОБАЧКА", инженеры и программисты хреновы!