Инженр КИПиА, конструктор, разработка оборудования, монтаж, пуско-наладка, ремонт & обслуживание, профессиональные переводы

Я Стрелец, 55лет, "из старой советской школы", прямой открытый тип, ответственный, прецизный и педантичный

(т.е. для людей безответственных и поверхностных - я зануда).

По происхождению я Подкарпатский Русин, вырос в бывшей Подкарпатской Руси (теперешнее Закарпатье УССР/Украины).

Закончил я советскую украинскую сельскую СШ (10-летку, 1978, с золотой медалью),

затем получил 2 советских высших образования (медицинское + радиотехническое), детали указаны далее.

Я постоянно проживаю в г.Смоленске и теперь с Июля 2016 я переехал в г.Выборг.

Около 17 лет я жил и работал в Словакии (бывшая Чехословакия/ЧСФР), где кроме словацкого, чешского, русинского языков, я долго и настойчиво "оттачивал" свой технический английский язык на разных заводах ежедневно общаясь с техниками и инженерами со всего мира.

Для устных переводов при переговорах могу приехать в любой город РФ, или же выехать для переводов на переговоры в Словакию, Чехию или иную страну ЕС.

У меня действующий "Вид на жительство" (ПМЖ) в Словакии по 2018-05.

Тестовое задание - выполняю "ЛИШЬ ЗА ОПЛАТУ".

В случае срочных заказов - звоните, посылайте SMS, так как я "НЕ СИЖУ в ИНЕТЕ" целый день.

Я владею я следующими языками:

1) русинский - родной/материнский язык;

2) украинский - как родной;

3) русский - как родной;

4) словацкий - как родной;

5) чешский - отлично;

6) английский - отлично;

7) латынь - хорошо.

Выполняю с 1997года переводы в областях:

- Общие тексты;

- Коммерция;

- Техника;

- Мебель, конструирование, производство, ремонт;

- Вооружение;

- Метрология и Сертификация;

- Право;

- Медицина;

- Наука.

На Ваш запрос могу выслать Вам свое "структурированное стандартное евро-резюме" (CV-curicullum vitae) на русском, английском языках или словацком языках (всего 4 стр.)...

После СШ в 1978г., я не поступил с 1-го раза в Черновицкий медицинский институт. Целый год я готовился к повторному поступлению, дополнительно и углублено я изучал ХИМИЮ как профильный предмет (в СССР для выпускников СШ с Золотой медалью было достаточно сдать 1-й экзамен на "5" и его зачисляли в ВУЗ)

Целый год я проработал столяром-сборщиком (корпусная мебель, стенки для гостиной) и получил 5-1 самый высокий разряд, когда многие работал по 2-3 года, чтобы получить 3-й разряд.

Со 2-й_попытки сдав Химию на "отлично/5", я поступил (1979) в Черновицкий Государственный Мединститут (по настоянию покойной матушки, которая очень желала, чтобы один ее сын стал врачом), Педиатрический факультет которого я был окончил в 1985г., затем я был получил специализацию (закончил Интернатуру по Детской анестезиологии) и проработал более 6 лет в детских клиниках в Черновцах, Ужгороде и провел 3.5мес летом-осенью 1989 как "Старший врач медбригады" из Закарпатья УССР в ЦРБ в г.Пяндж на таджикско-афганской границе (согласно программы Горбачева "По снижению детской смертности в Средней Азии СССР" в годы Перестройки, где тогда я был получал самую высокую ЗП за свою врачебную практику (1,5ставки Анестезиолога + 1,0 ставки Педиатра + 0,5ставки врача-физиотерапевта + 0,5ставки Техника по мед-оборудованию), так как был починил все что было можно во всей ЦРБ (300 коек) а не только в АРО (6 коек).

Помимо врачебной практики (6 лет, СССР) я (со 2-й попытки, сдав за 1 неделю экстерном 3 экзамены за 1-й курс физфака, так как у меня в 1-раз не приняли документы, сказав мол зачем вам 2-е высшее образование),

ЗАОЧНО закончил со-2-го по 6-й курс Радиотехнического факультета Черновицкого ГосУниверситета им.Штефаника (1992) и получил диплом "Инженера по радиотехнике".

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный тех.диплом за рубежом тяжело нострифицируется, так как данную специальность преподают ЛИШЬ в "Военных академиях").

После врачебной практики я 7 лет работал как Инженер и Конструктор медоборудования (УССР, Украина, Словакия)

С 1999 года по н.в. я работаю как Инженер-КИПИА (пром-автоматика), в машиностроении, разных отраслях производства, метрологии и пр. (Словакия, Белоруссия, Россия).

Кроме медицины, конкретно Педиатрии, Анестезиологии, Хирургии, я хорошо знаю физику, неорганическую химию, аналитическую химию, биохимию, физколоидную химию, фармакологию, фарманализ.

С 14 лет (т.е. более 40 лет) я радиолюбитель, начинал с ламповых радио, магнитофонов, усилителей, колонок, цветомузыки

и микшерных пультов для дискотек.

Их технической области я хорошо знаю медицинские приборы, метрологию и сертификацию, фарм. и хим.производство,

электротехнику, электронику, пром-автоматику, КИПиА, вооружение, IT HW & SW, OS_DOS, Windows, Linux, FreeBSD.

Предлагаю свое хорошее владение общей, технической и коммерческой терминологией и свой опыт работы в Словакии

в течении 17лет в разных словацких и иностранных фирмах.

Оплата удаленных переводов, устных телефонных переводов при переговорах, ведение переговоров на английском, словацком, чешском языках - в рублях на счет в Сбербанке.

Дополнительно для будущего сотрудничества, сообщаю свои расценки на переводы для языковых пар (где НС _ нормо-страница = 1.800 знаков, включая пробелы и знаки переноса):

1а) SK/CZ/RUSIN

1б) SK/CZ/RUSIN

2а) ENGL

2б) ENGL

3а) UKR

3б) UKR

4) SK/CZ/ENGL

4а) SK/CZ/ENGL

Иcкренне Ваш Инж.Вр.Михайло Васильевич Руснак / Sincerely Yours Eng.Dr.Mikhaylo Rusnak / S pozdravom Ing.MUDr. Michajlo Rusnak.

г.Выборг/Смоленск, РОССИЯ, 2016-08-02/вто.

Еmail:

Mobile:+7-920-309-36-81 Megafon

SKYPE:

ПРИМЕЧАНИЕ 1: острые скобки "

ПРИМЕЧАНИЕ 2: для всех безграмотных пользователей Инета, значок " @ " - читается как "символ соединения эй-ти", а не "СОБАЧКА", инженеры и программисты хреновы!