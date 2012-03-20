Тайский язык. Переводы, репетиторство.

- Переводы с/на тайский язык текстов различной тематики. Стоимость варьируется в зависимости от тематики, срочности перевода, сложности и структуры текста. От 500 руб./страница.

- Обучение тайскому языку (репетиторство) “с нуля” и при более продвинутом уровне. Стоимость от 1000 руб. в зависимости от места и частоты проводимых занятий. Изучение письменности, тональной системы, грамматики, лексики тайского языка. Приобретение навыков письма и говорения. *Многие ученики желают бегло заговорить на тайском без изучения тайского алфавита. К сожалению, достичь этого можно только в ходе продолжительной и интенсивной языковой практики, и даже в этом случае возможны проблемы и недоразумения в общении с носителем языка, поскольку в тайском существует 5 тонов, имеющих смыслоразличающее значение. Использование латинизированных разговорников только усугубляет ситуацию. Понять природу и логику образования тонов тайского языка можно лишь изучив тайский алфавит. Но не стоит бояться экзотичных тайских букв и знаков, занимаясь с репетитором 2 раза в неделю и выполняя минимальное домашнее задание, можно изучить тайский алфавит за 2-3 месяца. Приятным моментом в изучении тайского является простой грамматический строй этого языка.

Образование, практика:

- 2006-2010гг. – обучение в бакалавриате Московского государственного института (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) по направлению «Регионоведение» (востоковед). Профилирующий язык – тайский, итоговый государственный экзамен по тайскому языку – отлично.

- август 2008г. – учебная практика в Университете Суандусит (Бангкок, Таиланд)

- июнь-июль 2009г. – ознакомительная практика в отделе ЮВА-2 Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона (ДАТР) МИД России. Участвовала в подготовке материалов к официальному визиту Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова в Бангкок

- с 2008г. – частные уроки для желающих изучать тайский язык (при желании можете пообщаться с учениками)

- сентябрь 2010г. по настоящее время – обучение в магистратуре МГИМО МИД РФ по направлению «Регионоведение» (востоковед). Профилирующий язык – тайский.

Дополнительная информация:

- помимо тайского владею английским и немецким языками

- пунктуальна и обязательна