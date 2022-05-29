Маркетолог-Директолог. Разработка сайтов на Tilda.

Здравствуйте!Я Михаил, работаю на платформе Тильда. Делаю сайты и интернет-магазины для любой задачи и цели.Выполню различного рода и характера доработку, настройку или исправление ошибок сайтов и магазинов на Тильде (SEO оптимизация, подготовка сайта под рекламу, интеграция сторонних сервисов, виджеты, CRM системы, чаты, мессенджеры, продажа в кредит/рассрочку, платежные системы, работа с кодом, модификации, кастомизация (оценка возможности выполнения задачи по коду и модификациям индивидуальна и по запросу! При наличии ТЗ).Являюсь сертифицированным специалистом по работе на платформе Tilda - прошел обучение от Tilda School.Опыт работы на платформе более 3-х лет.