rmisergey

Сергей rmisergey

 
39 летРоссия/Красноярск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Логотип

    Добрый день! Нужно разработать и отрисовать логотип. Название компании Wake Up Music (организация музыкальных мероприятий, муз стримы, подкасты и тп) и Wake Up Crypto (криптовалюта, торги, биржа и тп). Эти два лого должны быть почти одинаковыми ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Ведение инстаграм промо-группы

    Интересует ведение инстаграм нашей промо-группы. Мы организуем танцевальные мероприятия и необоходимы периодические (1-2 раза в неделю) короткие посты для инстраграма.  А также за 2 недели до вечеринки один более объемный пост с афишей мероприятия. Основную ...

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод на английский

    Нужно перевести текст на англ язык. Это краткая биография диджея. Поэтому техническая точность не нужна, больше художественный уклон). текст около или менее 1000 знаков.

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Афишы на мероприятия

    Нужно с периодичностью раз 2-3 недели делать афиши для ночных клубных мероприятий. Иногда нужна будет анимированная афиша. Примеры афиш во вложении.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
artvrd
63 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$25
10 баллов
2 года назад
Логотип
Четко поставленная Сергеем задача позволила выполнить проект в кратчайшие сроки и практически без правок.. Хорошая коммуникация.. Всем рекомендую....
Все сделано во время и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
WINT_VITALY
31 годБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
2 года назад
Отрисовать в векторе
Постановка задачи четкая. Оплата в срок. Был рад сотрудничеству. Спасибо. Заказчика рекомендую!
Все сделал быстро и качественно! Рекомендую этого исполнителя!
Ответный отзыв
TBT000
Михаил 
31 годЧерногория
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Афишы на мероприятия
Отличный заказчик, всегда на связи! Спасибо за заказ
Сделали быстро и качественно! Учли все пожелания по доработке) Рекомендую!
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
10 дней назад
$15
10 баллов
3 года назад
Логотип
Благодарю за заказ! Всегда на связи, оперативно доработали, оплата ОК. Рекомендую.
Сделали быстро и качественно! Учли все пожелания по доработке)
Ответный отзыв