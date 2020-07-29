Интересует ведение инстаграм нашей промо-группы. Мы организуем танцевальные мероприятия и необоходимы периодические (1-2 раза в неделю) короткие посты для инстраграма. А также за 2 недели до вечеринки один более объемный пост с афишей мероприятия. Основную ...