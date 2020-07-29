Добрый день! Нужно разработать и отрисовать логотип. Название компании Wake Up Music (организация музыкальных мероприятий, муз стримы, подкасты и тп) и Wake Up Crypto (криптовалюта, торги, биржа и тп). Эти два лого должны быть почти одинаковыми ...
Я против войны в Украине!
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$30
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- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
отрисовать в векторе флаг.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Интересует ведение инстаграм нашей промо-группы. Мы организуем танцевальные мероприятия и необоходимы периодические (1-2 раза в неделю) короткие посты для инстраграма. А также за 2 недели до вечеринки один более объемный пост с афишей мероприятия. Основную ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно перевести текст на англ язык. Это краткая биография диджея. Поэтому техническая точность не нужна, больше художественный уклон). текст около или менее 1000 знаков.Переводы9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно с периодичностью раз 2-3 недели делать афиши для ночных клубных мероприятий. Иногда нужна будет анимированная афиша. Примеры афиш во вложении.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
разработать и отрисовать логотип по макету.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
2 года назад
Четко поставленная Сергеем задача позволила выполнить проект в кратчайшие сроки и практически без правок.. Хорошая коммуникация.. Всем рекомендую....
Ответный отзыв
Все сделано во время и качественно! Рекомендую!
$5
10 баллов
2 года назад
Постановка задачи четкая. Оплата в срок. Был рад сотрудничеству. Спасибо. Заказчика рекомендую!
Ответный отзыв
Все сделал быстро и качественно! Рекомендую этого исполнителя!
$20
10 баллов
3 года назад
Отличный заказчик, всегда на связи! Спасибо за заказ
Ответный отзыв
Сделали быстро и качественно! Учли все пожелания по доработке) Рекомендую!
$15
10 баллов
3 года назад
Благодарю за заказ! Всегда на связи, оперативно доработали, оплата ОК. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сделали быстро и качественно! Учли все пожелания по доработке)