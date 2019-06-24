rmnff

Александр rmnff

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
JavaScript/Node.js/React разработчик.

Ссылка на профиль GitHub.

Профиль на зарубежной фриланс-платформе Upwork.

Люблю проекты Open Source. Участвую в международных проектах.

Тесно работаю с технологией blockchain.

Профессионально разрабатываю веб-проекты любой сложности.

Опыт работы JavaScript (Node.js/React.js): 5+ лет;

Опыт работы С++ разработчиком: 2 года.

Долгое время работал на должности Технического Директора, Программного Архитектора, Разработчика.

JavascriptNode.jsBlockchainReact.js
Портфолио
Базы данных
нет отзывов
$20/час
от $60от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$23/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$23/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга