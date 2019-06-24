JavaScript/Node.js/React разработчик.
Ссылка на профиль GitHub.
Профиль на зарубежной фриланс-платформе Upwork.
Люблю проекты Open Source. Участвую в международных проектах.
Тесно работаю с технологией blockchain.
Профессионально разрабатываю веб-проекты любой сложности.
Опыт работы JavaScript (Node.js/React.js): 5+ лет;
Опыт работы С++ разработчиком: 2 года.
Долгое время работал на должности Технического Директора, Программного Архитектора, Разработчика.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Приложение по подбору и бронированию билетов132 просмотра
- Listen.App приложение для прослушивания музыки130 просмотров
- Сайт-презентация приложения Cipher135 просмотров
- Triprun.io | Планирование путешествий104 просмотра
- Дизайн главной странички102 просмотра
- Сайт под ключ с распределенным back end'ом99 просмотров
- Сервис по раскрутке Telegram каналов177 просмотров
- Разработка "привязки" языка Rust к технологии IPFS193 просмотра
- Посадочная страница для организаторов праздников144 просмотра
- Интернет-магазин + блог для творческого коллектива139 просмотров
- Криптопирамида102 просмотра
- Cайт брендингового агентства134 просмотра
Базы данных
нет отзывов
$20/час
от $60от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$23/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$23/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга